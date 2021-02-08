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书写新时代全民科普新篇章

中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记  怀进鹏
2021年02月08日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年，是极不平凡的一年。以习近平同志为核心的党中央统揽全局，战疫情、保民生、抓发展。

　　这一年，广大科技工作者砥砺前行，刚才揭晓了十大科学传播事件，天问追星、嫦娥揽月、北斗组网……我们共同见证了激动人心的中国奋斗与创新的时代。

　　这一年，中国科普迎难而上，疫情期间刊发报道13.36万篇，搭建了国际交流平台，推动了全球携手抗疫。“戴口罩、勤洗手、常通风”的科普宣传深入人心，成为公众行为。

　　“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”2021年，中国科协将以“开放发展”为主题，凝聚开放、信任、团结的价值共识，协同社会各界践行科技为民服务，加强国际交流与合作，书写新时代全民科普、创新强国的崭新篇章。

　　（摘自在“科普中国——2020年度科普推选活动揭晓盛典”上的致辞）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 12 版）
(责编：郝江震、曹昆)

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