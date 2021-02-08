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科普中国——二〇二〇年度科普推选活动揭晓盛典举办

2021年02月08日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月7日电  （刘俊、范宣涛）日前，由中国科协、人民日报社、中央广播电视总台共同主办的“科普中国——2020年度科普推选活动揭晓盛典”特别节目在中央电视台科教频道播出，现场揭晓了2020年度十大科学传播人物、十大科普作品、十大科学传播事件、十大科学辟谣榜，还有科学家精神解读和文艺表演，内容丰富。

　　中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏，人民日报社编委、秘书长乔永清，中央广播电视总台编务会议成员薛继军，中国科协副主席、书记处书记孟庆海，中国科协党组成员、中国科技馆馆长殷皓等有关领导，以及张伯礼、金涌、樊代明、包为民、周忠和5位院士出席了本次活动。

　　2020年9月，“典赞·2020科普中国”通过全民科学素质纲要实施办公室成员单位、中国公众科学素质促进联合体成员单位、全国学会、省级科协四大渠道征集年度科普人物和年度科普作品，累计收到197家单位推荐申报的1006个参评项目。通过专家分类评审、公示和专家终评，评选出年度十大科学传播人物、十大科普作品、十大科学传播事件和十大科学辟谣榜。通过盘点年度科学传播典范，融汇科学传播业界智慧，推动科学普及与科技创新协同发展。

　　“典赞·2020科普中国”宣传推选活动首次设立“科普中国最高荣誉奖”，授予2020年在抗疫中作出突出贡献的钟南山院士、张伯礼院士和李兰娟院士。

　　“典赞·科普中国”是由中国科协主办的年度科学传播盘点活动，创始于2015年，举办以来受到社会各界的普遍关注和一致认可，已成为科普领域影响力最大的品牌活动之一。本次活动重点完善奖项设置，首次将科普图书、科普展览纳入评选范围，并将科普人物分为基层科普人物、科研科普人物、科普特别人物三类；同时拓宽推选渠道，推选数量是2019年的近两倍。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 12 版）
(责编：郝江震、曹昆)

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