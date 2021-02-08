本报记者 原韬雄 游 仪 白光迪

开栏的话

春节临近，各地陆续启动“送温暖”活动，为坚守岗位的一线工作者提供保障，为脱贫户、老年人等群体送去关爱，确保他们都能度过一个温暖祥和的春节。本版今起推出“送温暖 过新年”栏目，呈现各地的暖心举措，敬请关注。

农民工——

工地过个学习年

一大早，在陕西省西安市中建五局泾渭新城三甲医院项目工地的教室里，20多名工人早已落座。

培训结束，廉晓林急忙上前请教讲课的高级焊工付浩。15分钟的解答解开了他很多疑惑，“我做了20多年电焊工，却还有弄不懂的东西，这机会多难得！”

家住宝鸡的廉晓林今年决定就地过年，他指着教室门后的课程表说，“你瞧，每周我们3场培训，线上线下都有。我已经参加了钢筋捆绑、安全生产、劳动保护等培训课程，‘充充电’挺好。”

不能回家过年，媳妇有点委屈，廉晓林在电话里解释：“在这能赚双份钱，等忙完这阵我就回家，到时候好好走走亲戚。只要团圆都是年！”

说起俩女儿，廉晓林满脸自豪，“家里都安排妥了，大女儿在上大学，小女儿上六年级，期末拿了奖状。我让大女儿给她买点书和体育用品当奖励。”

工地过年，热闹不减。瓜子点心、各色水果，项目部采购的年货已经陆续来到工地上。项目综合办主任苏茹曼介绍：“今年有243名工友坚守在岗位上，篮球赛、安全知识竞赛、包饺子活动都提上了日程，一定让大伙过个温暖年。”

除了组织各项活动，工友们还时不时能在工地活动室看场电影。观看短视频也是当下流行的解闷方式，塔吊司机李潮很乐于把工作生活记录下来在网上分享，“爬上高高的塔吊，看啥都小小的，别人对我的工作挺好奇，我现在有2000多粉丝呢！”

李潮还经常去工地的图书室里自习，“除了加强技能，今年我还想考个安全员证，技多不压身嘛。不能跟家人团圆，咱就在工地上过个‘学习年’！”

为保障农民工就地过好年，陕西省优化经办服务，按规定快速便捷落实失业保险金、失业补助金、农民工一次性生活补助、临时生活补助等各项失业保险待遇。对今年2月份在省内各市就业未返乡的市外农民工参加线上培训时间超过36课时的，按每人450元给予线上培训补贴，留在省外务工地过年的本省脱贫农村劳动力转移就业交通补贴时限延长至2021年底。

环卫工人——

集体过节包饺子

咚咚的砧板声响起，热水在锅中翻腾。陶立香取一勺馅，将面皮对折，拇指和食指沿着半圆形边缘细细捏紧，一个月牙形的饺子跃然掌上。

“每逢春节，家里都会包饺子。没想到今年在合肥，也能尝到年味儿。”陶立香手上不停，边包边说。经亲戚介绍，老家河南的陶立香来到合肥，成了一名环卫工人。风里来雨里去，一干就是8年。

响应就地过年倡议，今年春节，陶立香决心坚守岗位。为让环卫工人安心过年，2月4日，安徽合肥庐阳区城管局环管中心组织了“送温暖”活动。“考虑到疫情防控，我们分批次组织外地环卫工人集体过节包饺子，每批不超过10人。”庐阳区城管局环管中心副主任陈恩燕介绍。

剁馅、调味，烧水、下锅。龚湾路环卫驿站里，6名环卫工人忙得不可开交，香味弥漫开来。“自己包的，就是不一样！这个馅儿，我家娃也爱吃。”咬一口饺子，陶立香说道。

以往春节，陶立香大多选择坚守一线，8年间，回家的次数不过两三回。“除夕要是下班早，我就自个儿炒两个菜，再和家人视频聊天。”而这次和大家集体过节，包饺子、领红包、拿年礼，让陶立香倍感温暖。

今年春节，合肥市庐阳区有近2000名环卫工人留在当地、坚守岗位，其中90多人来自外地。庐阳区城管局环管中心给负责老城区的在岗环卫工人每人送出了500元红包和安心过年礼。“一桶油、一袋米，外加一箱牛奶，东西不多，是我们的一番心意。”陈恩燕笑着说。

“以前在老家种地，一年到头收入不到5000元。在这干活，一个月能挣4000多元。”陶立香掰着手指头算起账来：过年上班7天，少说也能多挣小一千。

为让一线环卫工人过个安心年，合肥各地纷纷出实招、送温暖。蜀山区给1700多名环卫工人发放了橙色统一冬装，让大家能在寒冬中温暖工作；瑶海区城管局则给一线环卫工人送上了暖心防护大礼包，手套、围巾、保温杯一应俱全，口罩、消毒液等防疫物品考虑周全。

外卖小哥——

多方慰问送祝福

挪晓龙是饿了么南京新街口站点的一名外卖配送员，今年春节他打算留在南京，坚守岗位继续跑单。站点管理人员介绍，今年过年期间选择留在本地的骑手有一半以上，绝大多数都选择用工作的方式度过这个春节。

针对这一情况，企业推出暖心措施，让春节期间坚守岗位的骑手可以获得多重补贴。“过年期间派单压力大，我们要考虑如何调配骑手，更要想办法留住骑手。推出多重补贴活动，让骑手享受到真金白银的福利。”南京饿了么新街口站点负责人郭竹龙说。

“你看我现在，2月份已经跑了134单了，马上就可以领到节前跑单红包啦。”挪晓龙指着手机屏幕上的奖励措施说。

最近两天，挪晓龙收到了不少礼物。“上周参加了鼓楼区的活动，给我们发了一些防疫物资。”挪晓龙拿出自己的口罩说。原来，江苏省总工会在过年期间针对送餐员群体准备了相关服务项目，向送餐员提供冬日暖心礼包，礼包里有安全头盔、护膝、围巾等保暖物品。

让挪晓龙感到意外的是，没过几天又收到了慰问礼物。“去了才知道，是小朋友们用自己的压岁钱给我们买的礼物。”小朋友站在身前，对他说叔叔您辛苦了，挪晓龙回忆起当时的画面颇有感触，“看着他们的笑脸，当时鼻子就酸了。”当天，南京团市委还在其他多个外卖站点举办了小志愿者送温暖的活动，为坚守岗位的外卖骑手送来新春温暖大礼包与祝福。

前几天，挪晓龙还在为年夜饭的事情发愁：大年三十晚上正是外卖订单高峰期，骑手们大都要忙到晚上九十点钟，而那时饭店可能不提供餐食了。“感觉自己要吃不上年夜饭了，心里很不是滋味。”挪晓龙后来才知道自己的担心多余了，公司早就为他们安排了年夜饭活动，骑手可以根据意愿选择不同餐品。“能在大年三十吃到热乎的年夜饭，一定会蛮开心的！”

“您有新的订单，请及时查收！”临近晚餐时间，挪晓龙的手机响了起来，他急忙系上外套，戴上头盔，“我这要开始送单了，要不然有人可就吃不上饭了！”说着，他跨上电动车，驶向第一个取餐点。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 13 版）

(责编：郝江震、白宇)