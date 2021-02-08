本报记者 张 文

站上千亿台阶！2021年初，四川广元传来好消息：该市2020年地区生产总值第一次突破千亿大关，达到1008.01亿元，比上年增长4.2%。

站在“十四五”规划开局之年，回顾这座川北门户城市的发展历程，不难发现，2015年地区生产总值605亿元的广元，正是依靠实干精神，抢抓机遇、增强动能，实现跨越发展。

“没有想到，才一个多月时间，垃圾问题得到了彻底解决，场镇环境焕然一新。”在广元剑阁县，76岁的柳垭社区5组居民梁清经指着干净的绿色垃圾桶，告诉正在开展回访的县纪委监委干部。

群众反映的问题能够在短时间内解决，就得益于剑阁县去年10月在柳垭社区举办的“百姓问廉”活动。聚焦干部履职尽责、政务公开、工作作风等方面存在的问题，该县在全县29个乡镇共计364个村与社区全面推行“百姓问廉”活动，倒逼基层党员干部守土尽责担责。全县共收集到各类问题435个，谈话提醒村（社）干部92人、乡镇站所干部17人。

“脱贫攻坚路子多，如何因地制宜激励贫困户唱好‘致富经’是关键！”63岁的张福全曾是广元市苍溪县八庙镇志愿村的建档立卡贫困户，负责协作帮扶的中建二局广元项目党支部副书记陈继川多番进村调研，根据当地地理、气候、运输等条件，为老张提供了一份养鸭创业的方案。

然而，张福全家中劳动力不足，修建鸭塘又成了新的大难题。了解到这个难处后，陈继川带人拉来了建筑原材料，一砖一瓦帮助张福全建造起近300平方米的鸭塘。此外还捐赠150只鸭苗，邀请专业老师指导养殖技术，手把手帮助张福全实现年增收1万余元的目标，顺利摘下了贫困帽。

扶贫路上手牵手，协作致富心连心。近年来，企地协作扶贫、东西部协作扶贫等政策为广元的脱贫攻坚事业增添了巨大动能，来自企业、东部地区的帮扶力量，源源不断汇入广元的扶贫队伍中。近5年，参与广元脱贫事业的企业中，仅民营企业便投入物资共计4.13亿元，直接帮扶贫困人口近9万人。

企地协作，企业优势助推帮扶。在朝天区羊木镇新山村，广元供电公司羊木供电所副所长杨奇国于2015年9月到村担任扶贫第一书记后，不仅协调地方水务局修建蓄水池、敷设饮水管线，还争取国家电网先后投资200多万元，对村里电网升级改造，彻底解决了村里产业发展的用水、用电需求。如今，新山村已从昔日的“空壳村”变成水果产业园成片相连、畜禽养殖场星罗棋布的富裕村。

依托自然山水格局和历史文化脉络，广元在绿色发展中突出全域旅游带动，各县区形成独具特色的农旅观光产业，促进农业增效、农民增收和美丽乡村建设的结合发展。以剑阁县为例，该县建成农旅产业示范园区60余个，引导当地贫困户大力发展民俗文化体验、蔬菜种植、土鸡养殖、农家宴、采摘、农业观光等项目，全县超过13万人在农旅产业融合发展中受益。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 13 版）

(责编：郝江震、白宇)