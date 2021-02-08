本报拉萨2月7日电 （记者徐驭尧）记者从西藏自治区人社厅获悉：“十三五”时期，西藏全区农牧民转移就业累计达283.9万人，累计培训农牧民36.6万人；西藏全区高校毕业生就业率保持在95%左右，市场就业率达到70%以上；城镇新增就业累计达26.7万人。

2020年西藏应届高校毕业生就业率达到99.01%。建立652个农牧民转移就业基地，发展7800余个农牧民劳务输出组织，实现农牧民转移就业61万人，劳务收入达47.1亿元。

“十三五”以来，西藏坚持实施人才强区战略，不断深化人才人事制度改革。西藏还大力培养技能人才，西藏技师学院已累计培训短期学员3000余人，学制教育在校生达到1100人。

此外，“十三五”以来，西藏自治区各类社会保险参保（不含医疗、生育保险）到2020年底达到288万人次，较2015年末增长了87万人次，全区企业退休人员基本养老金月人均达5201元，较2015年末提高了1523元；城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制稳步实施，基础养老金标准提高至185元。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 13 版）

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