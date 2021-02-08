本报记者 葛孟超

数据来源：人民银行、银保监会

制图：张丹峰

2020年，我国实体经济特别是小微企业受到疫情的影响和冲击，金融部门通过多元化的政策组合，推动实体经济融资成本下行，缓解小微企业融资难、融资贵问题。这些举措已经取得哪些成效？2021年是“十四五”开局之年，各方高度关注小微企业稳定健康发展，如何继续加大对小微企业的金融支持力度？就这些问题，记者采访了一些小微企业、金融机构和有关专家。

量增、价降、面扩，金融“活水”为小微企业发展注入强劲动力

2021年1月上旬的一天，早上8点刚过，中信银行安庆桐城支行客户经理张茂盛就一头“扎”进了桃花制刷厂总经理叶斌的办公室。这一次，他是来为厂里新招聘的工人办理工资卡的，同时也做一次企业贷后入户调查。

张茂盛还没坐定，叶斌就打开了话匣子：“目前厂子的经营已经走上正轨，订单一个接一个，三班员工轮流上岗，生产线24小时不停。”叶斌高兴地说，“厂里不光有制刷车间，还新开一条毛刷清洗装置生产线，用于高空作业的毛刷放置装置专利权也拿到手了，你们的贷款帮了大忙！”

“2020年，人民银行等有关部门创新设立两项直达实体经济的货币政策工具，加大对重点领域小微企业的普惠性政策支持，着力提升商业银行对小微企业的金融服务能力，实现小微企业融资‘量增、价降、面扩’。源源不断的金融‘活水’，为小微企业发展注入强劲动力。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说。

——量增，为小微企业“加满油”。

谈起过去一年，叶斌充满感慨：“2020年3月底，企业面临经营困难，银行为我们的一笔400万元贷款办理了延期还本付息；10月，在厂里订单增加、缺少购买原材料资金的时候，银行又为我们新增一笔100万元的贷款，利率还比平时下降了1个百分点。靠着这一笔笔贷款，企业经营状况越来越好。”

小微企业享受到更充裕的资金支持。数据显示，2020年12月末，全国普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元，同比增速超过30%。2020年11月末，小微企业信用贷款、续贷余额分别较年初增长31.34%、50.33%。

——价降，让小微企业负担更轻。

北京赛文世纪信息系统有限公司是一家以智慧医疗为主营业务的小微企业。“2020年12月底，交通银行为我们提供了一笔300万元的纯信用贷款，利率只有3.6%，还减免了担保费用，总计为企业节省了超过10万元的融资成本。”公司总经理张宁说。

数据显示，2020年12月末，全国企业贷款加权平均利率为4.61%，创2015年有统计以来的最低水平。2020年12月，新发放普惠小微企业贷款利率为5.08%，比上年同期下降0.8个百分点。“小微企业融资成本下行，体现出金融对重点领域精准支持的力度不断加大。”曾刚说。

——面扩，更多小微企业得实惠。

人民银行深圳中心支行向全市超过3万个中小微企业联系人精准推送融资申请二维码，搭建起“稳企业保就业金融直通车”；人民银行长沙中心支行构建政银企对接机制，畅通小微企业融资渠道；人民银行台州中心支行设立小微企业贷款风险补偿基金，建立小微企业首贷风险补偿机制……数据显示，2020年12月末，全国有贷款的小微企业户数已达2573万户，同比增加461万户。

“2020年，各地通过完善金融信用信息服务平台、提升小微企业首贷率等措施，大幅降低了小微企业的融资门槛，拓宽了金融服务的覆盖面，有效提升了小微企业和个体工商户的获得感。”曾刚说。

加大对小微企业金融支持，有利于稳就业保民生，畅通国民经济循环

专家表示，从眼下看，小微企业规模小、底子薄，疫情冲击下恢复起来相对较慢。金融政策和措施要保持连续性、稳定性、可持续性，稳定小微企业的预期和信心，发挥小微企业对稳就业、保民生的重要作用。从长远看，小微企业的韧性是我国经济韧性的重要基础。金融支持小微企业有利于畅通国民经济循环，加快构建新发展格局。

小微企业是保市场主体、保居民就业的主力军。

“2020年最困难的时候，厂里接不到订单，又被拖欠账款，一度只能停工歇业。那时候我最担心的就是厂里40多名来自贫困地区工人的生计问题，其中不少人是我从大山里带出来的，厂子就是他们的家。”叶斌说，最终是金融部门的支持为工人们保住了“饭碗”，他没有裁掉一名工人，还新招了不少人。

“保居民就业是金融支持小微企业重要的政策目标之一。”曾刚说，2020年人民银行创新设立贷款延期支持工具，明确要求小微企业申请延期时，需要承诺保持就业岗位基本稳定。当前小微企业仍面临市场有效需求不足、原材料和用工成本上升等困难，加强精准的金融支持仍具有现实必要性。

小微企业是构建新发展格局的有力支撑。

小微企业连通生产、流通、分配、消费等环节。“加大金融支持小微企业的力度有利于金融资源直达实体经济，优化资源配置。”工银国际首席经济学家程实认为，一方面，小微企业是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，对于畅通生产、流通等环节具有重要意义。另一方面，小微企业是吸纳就业的主渠道，影响居民收入水平，也是分配、消费环节的关键节点。“加大金融对小微企业的支持力度，保障小微企业稳定健康发展，有利于打通生产、分配、流通、消费等各个环节的堵点，畅通国民经济循环。”

青岛银行首席经济学家刘晓曙表示，我国拥有独立完整的现代工业体系，是全球最大、最有潜力的消费市场。金融支持小微企业发展，既有利于提高我国在全球市场的竞争力和影响力，也有利于充分发挥超大规模市场优势和内需潜力。

继续用好结构性货币政策工具，支持银行扩大对小微企业信贷投放

展望新的一年，如何继续加大对小微企业的金融支持力度？

——保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性，继续用好结构性货币政策工具。

走进重庆涪陵区江东街道金桃村，阵阵烟熏腊肉的香气扑面而来。一排排金黄的腊肉、香肠高高挂起，成为村里的冬日一景。“今年腊肉销路很好，可厂里缺乏备货资金，真让人犯愁。”建勇肉制品厂负责人卢建勇说。

了解到企业的难处后，涪陵中银富登村镇银行客户经理严晓主动伸出援助之手。2021年1月6日，一笔67万元的信用贷款到账了，执行优惠利率，审批时间不到3天。“这笔贷款将得到人民银行信用贷款支持计划的优惠资金支持。有了国家政策支持，我们更愿意主动给小微企业放贷了。”严晓说，2020年3月至12月，该行已累计办理普惠小微信用贷款3915万元，同比增长近130%，政策激励效果明显。

2020年12月21日召开的国务院常务会议决定，延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划。“2021年，要继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，两个工具支持力度保持不变。同时，继续运用普惠性再贷款再贴现政策，引导金融机构加大对小微企业等重点领域的支持。”曾刚说。

——支持银行扩大对小微企业信贷投放，综合评价小微企业信用风险。

曾刚表示，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷，推动小微企业融资成本稳中有降。对于信用良好的小微企业，要减轻对抵押担保额的依赖，加大信用贷款投放力度。对符合经济结构优化升级方向、有一定竞争力，但暂时遇到困难的小微企业，不盲目停贷、压贷、抽贷，而要提供必要的融资支持，帮助企业恢复正常的生产经营。

——健全农村金融服务体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

“健全农村金融服务体系，为农村地区小微企业提供更好的金融服务，关键在于把握农村金融需求特点，精准对接。”刘晓曙说，要继续探索构建符合社会主义市场经济需要，更加多层次、多元化、广覆盖的农村金融服务体系，鼓励国有商业银行积极探索普惠金融服务模式，通过差异化监管增强地方中小银行的服务能力。

“金融科技的发展有助于打通农村金融服务‘最后一公里’。”中国农业银行三农对公业务部总经理孙希晨表示，农行将依托科技赋能，大力推进线上线下服务融合，让数据多跑路，让客户少跑腿，助力“数字乡村”建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)