第二家全国性个人征信机构注册成立

本报电 朴道征信有限公司近日注册成立并举行揭牌仪式，成为中国人民银行批准设立的第二家全国性个人征信机构。朴道征信由北京金控、京东数科、小米电软、旷视科技、聚信优享共同发起设立，注册资本为10亿元人民币。据介绍，朴道征信将专注于非信贷替代数据的深度挖掘分析，依法合规向社会提供个人信用报告、信用评分、信用画像、反欺诈、身份核验等征信服务。

（欧阳洁）

2020年我国黄金实际消费量达820.98吨

本报电 中国黄金协会最新统计数据显示，2020年，国内原料黄金产量为365.34吨，其中，黄金矿产金完成301.69吨，有色副产金完成63.65吨。2020年，全国黄金实际消费量820.98吨，其中黄金首饰490.58吨，金条及金币246.59吨。国内黄金ETF基金由4只增加至11只，2020年末持仓量约60.9吨，较上年末增持16.1吨。

（刘晓峰）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 18 版）

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