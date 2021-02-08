财经短波
2021年02月08日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号
第二家全国性个人征信机构注册成立
本报电 朴道征信有限公司近日注册成立并举行揭牌仪式，成为中国人民银行批准设立的第二家全国性个人征信机构。朴道征信由北京金控、京东数科、小米电软、旷视科技、聚信优享共同发起设立，注册资本为10亿元人民币。据介绍，朴道征信将专注于非信贷替代数据的深度挖掘分析，依法合规向社会提供个人信用报告、信用评分、信用画像、反欺诈、身份核验等征信服务。
（欧阳洁）
2020年我国黄金实际消费量达820.98吨
本报电 中国黄金协会最新统计数据显示，2020年，国内原料黄金产量为365.34吨，其中，黄金矿产金完成301.69吨，有色副产金完成63.65吨。2020年，全国黄金实际消费量820.98吨，其中黄金首饰490.58吨，金条及金币246.59吨。国内黄金ETF基金由4只增加至11只，2020年末持仓量约60.9吨，较上年末增持16.1吨。
（刘晓峰）
《 人民日报 》（ 2021年02月08日 18 版）
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
- 评论
- 关注