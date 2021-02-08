本报记者 邱海峰

连日来，江西省抚州市南丰县商务局督促、指导各农产品批发市场、商场、超市加强采购和调运鲜肉、水果、蔬菜等生活必需品，确保春节期间市场货源充足，满足广大市民需求。图为市民在南丰县一家超市内选购蔬菜。

袁荣生摄（人民视觉）

春节临近，安徽省阜阳青年电商产业园内的田园居电子商务股份有限公司备足新鲜鸡蛋和老母鸡等网销主打产品，利用主播带货等方式，将产品销往全国各地。图为员工在该公司工厂内分拣包装鸡蛋，准备进行网上销售。

王 彪摄（人民视觉）

春节临近，“米袋子”“菜篮子”能否有保障？近期，国家发展改革委、商务部、农业农村部等部门接连对重要民生商品保供稳价工作进行部署，指出目前已挂牌投放21万吨中央储备冻猪肉，接下来将加大猪肉、蔬菜、小包装成品粮油等储备投放力度，扩大生产规模，畅通运输渠道和物流循环，严厉打击囤积居奇、串通涨价、哄抬价格等违法违规行为，全力保障节日市场供应。

部分地方民生商品价格开始回落

眼下，物价如何？国家发改委介绍，随着平价民生商品的大批量投放，市场供应稳步增加，部分地方民生商品价格开始回落。

国家发改委指出，近日，为确保春节期间重要民生商品价格平稳，在国家发改委指导下，各地充分利用平价商店和指定专柜等渠道平价销售民生商品，通过政府差价补贴平价销售粮油肉蛋菜等农副食品的方式，积极增加市场供应稳定价格。

在福建省，各级发展改革部门近期已启动平价商店370多家，销售粮油肉蛋菜平价商品近千吨，政府补贴逾百万元。平价商店销售的蔬菜、水果价格较市场价低15%以上，粮油肉禽蛋等价格低5%以上。其中，宁德、三明等地平价蔬菜价格让利幅度达20%。

安徽省全面启动农副产品平价店和“惠民菜篮子”运营，全省435家大型超市及社区门店参加平价销售，蔬菜价格较市场价低15%，肉类等其他农产品价格较市场价低5%以上。

此外，湖北省武汉市在大型商超设立100个平价菜销售专区，投放8个品种蔬菜，价格较市场价低10%。河南省郑州市组织70余家超市门店及农贸市场投放鸡蛋，价格低于市场价15%至20%。陕西省西安市在187个网点以低于市场价10%以上的价格，投放政府储备蔬菜1.2万吨。山东省青岛市组织投放蔬菜9500吨；投放猪肉3000吨，价格较市场价低5%以上；投放豆制品原料1000吨，价格较市场价低3%以上……

21万吨中央储备冻猪肉挂牌投放

猪肉供应及价格广受关注。国家发改委指出，为进一步满足春节期间人民群众猪肉消费需求，国家发改委积极运用储备调节这一手段，会同有关部门连续组织开展中央储备冻猪肉投放。

数据显示，2020年12月17日以来，8批中央储备冻猪肉已投放，累计挂牌投放量达21万吨。2月9日，第九批3万吨中央储备冻猪肉将挂牌投放。

在国家发改委指导下，各地也组织开展了联动投放。据不完全统计，截至目前，内蒙古、山东、河南、江苏、甘肃、宁夏、贵州、湖北、云南等地已启动投放，春节前还将有更多地方投放储备肉。从投放情况来看，地方投放储备肉，主要是在超市、平价商店等终端网点直接面向市民销售，价格通常低于市场价。

根据农业农村部监测，2月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为45.12元/公斤，比2月5日下降0.2%，较1月份高点的每公斤47.64元有所下降。

近期，农业农村部召集专家会商，预计今年1-2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右。中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员王祖力认为：“从生猪产能恢复、猪肉产量增加、中央储备冻猪肉投放几方面趋势综合来看，春节期间猪肉供应较为充足，猪价整体下降趋势明显。”

加强鲜活农产品生产等保障工作

针对接下来的保供稳价工作，国家发改委强调，将确保成品粮油、猪肉等政府储备达到规模要求，加大猪肉、蔬菜、小包装成品粮油等储备投放力度。目前，大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”，春节后至全国两会期间将继续投放，持续保障市场供应。

农业农村部表示，下一步，将督促各地落实生猪稳产保供责任和政策措施，加快提升生猪产能，增加春节期间肥猪上市供应量。统筹抓好牛羊禽生产，增加肉牛肉羊出栏，稳定禽蛋禽肉生产。

对于“菜篮子”，农业农村部部长唐仁健日前指出，大中城市人口多、消费需求大，必须确保“菜篮子”特别是鲜活农产品保持一定的自给率，要进一步加强蔬菜基地建设，扩大生产规模，畅通供销渠道，抓牢质量安全，建立长效保供机制，确保市场供给稳定。

国家发改委相关负责人表示，当前，重要民生商品供应完全有保障，保供稳价具有坚实的物质基础。各地要根据天气情况，针对性加强鲜活农产品生产、重要民生商品储备等保障工作。加大民生商品市场监管力度，推动商家价格守信经营，对哄抬价格、串通涨价等价格违法行为予以严厉打击并曝光。

商务部新闻发言人高峰日前介绍，为切实保障春节期间广大人民群众生活必需品的消费需求，商务部已召开全国电视电话会议，安排节日期间保供应、促消费、惠民生相关工作。各地方也正在积极采取有效措施，加强货源组织，畅通保供渠道，推进产销衔接，全力保障节日市场供应。

(责编：郝江震、曹昆)