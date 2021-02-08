本报北京2月7电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至1月末，中国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，今年1月，中国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币政策及财政政策预期等影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额下降，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

谈及今后的外汇储备规模趋势，王春英表示，展望未来，新冠肺炎疫情变化和外部环境仍面临较多不确定性，全球经济复苏的基础尚不牢固，国际金融市场波动性可能加大。但中国经济长期向好的基本面没有改变，国际收支将延续基本平衡格局，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

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