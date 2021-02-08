行动方案公布，改革路线图明确
5年左右，基本建成高标准市场体系（政策解读）
中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《建设高标准市场体系行动方案》（以下简称《行动方案》），提出通过5年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为推动经济高质量发展、加快构建新发展格局、推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。
什么是高标准市场体系？建设高标准市场体系有何重大意义？《行动方案》将从哪些方面加快完善社会主义市场经济体制？又该如何保障《行动方案》落实？记者采访了有关专家。
对加快构建新发展格局具有重要意义
建设高标准市场体系是加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，对加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。
改革开放尤其是党的十八大以来，我国社会主义市场经济体制不断健全完善。目前，我国已稳居全球第二大消费国，并有望在“十四五”时期成为全球最大的商品零售市场。在市场规模迅速扩大的同时，市场结构也持续优化，消费对经济增长的贡献率自2015年以来稳定在50%以上，目前居民服务性消费支出已占消费总支出的50%左右。随着“放管服”改革深入推进，我国政府定价比重不足3%，在世界银行发布的2020营商环境报告中，我国营商环境全球排名已提升至第三十一位。
国家发改委经济体制与管理研究所副研究员陈伟伟认为，高标准市场体系是对现代市场体系的延续和升级，更加强调制度的完备性、公平竞争、政府维护市场秩序的重要性。“实施高标准市场体系建设是进一步理顺政府与市场关系的具体行动，是加快完善社会主义市场经济体制的内在要求。”
建设高标准市场体系，也为推动经济高质量发展提供内生动能。“推动高质量发展，需要依靠高标准市场体系的建设。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩表示，加快质量变革、效率变革、动力变革，持续优化要素配置，充分提升供给质量和效能，才能在更高水平上实现供需动态平衡和社会生产力水平的整体跃升。
建设高标准市场体系，更是构建新发展格局的必然选择。陈伟伟认为，畅通国内大循环，关键在于市场配置资源的决定性作用是否得到充分体现，同时政府作用是否更好发挥，否则即使国内市场交易规模再“大”也不算“强”。“实施高标准市场体系建设行动，通过完善市场体系基础制度、营造公平竞争环境、健全市场监管等，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成国内统一大市场，将为构建新发展格局提供基础支撑。”
推动有效市场和有为政府更好结合
《行动方案》是我国在“十四五”开局之年推出的深化关键领域改革的重要举措，全文共六部分51条政策措施，将高标准市场体系的特征概括为“统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善”。
陈伟伟介绍，“统一开放、竞争有序”侧重“有效市场”，解决要素市场发展滞后、市场竞争环境不够完善、市场内外开放广度和深度需要继续拓展等问题；“制度完备、治理完善”侧重“有为政府”，解决市场体系基础制度尚不健全、市场监管还不适应经济社会发展需要等问题。
“《行动方案》准确把握构建高水平社会主义市场经济体制的重点任务，从有效市场与有为政府紧密结合的角度，系统而精准地刻画了高标准市场体系的内涵与外延，明确提出了实施高标准市场体系建设行动的路线图。”郭丽岩说。
夯实市场体系基础制度，是建设高标准市场体系的根基。《行动方案》包括全面完善产权保护制度、全面实施市场准入负面清单制度、全面完善公平竞争制度，进一步强固社会主义市场经济的基础框架。
“产权保护、平等准入、公平竞争、公正监督等，是市场体系的基础构件。”中国发展研究基金会副理事长、全国政协经济委员会副主任刘世锦表示，建设高标准市场体系，首先要做好打基础的工作，正确处理政府和市场的关系，真正做到市场在资源配置中发挥决定性作用，同时更好发挥政府作用。
《行动方案》以问题和目标为导向，重点突出了贯彻落实和可操作性。郭丽岩举例，全国统一的市场准入负面清单制度已实施两年多，这次强调全面落实“全国一张清单”管理模式，明确提出建立覆盖省、市、县三级的市场准入隐性壁垒台账，畅通市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制，做到既解决“准入”问题，又解决“准营”难题。
补齐短板，推进要素资源高效配置
推进要素资源高效配置，是建设高标准市场体系补短板的举措。《行动方案》提出，推动经营性土地要素市场化配置，推动劳动力要素有序流动，促进资本市场健康发展，发展知识、技术和数据要素市场。
“我国要素市场建设相对滞后于产品市场。无论是传统的土地、劳动力、资本市场，还是近年来兴起的知识、技术和数据等市场，在产权界定与保护、市场准入、公平交易、科学监管等方面，都不同程度存在矛盾、缺陷或不足。”刘世锦表示，“建设高标准市场体系，必须把要素市场作为深化供给侧结构性改革的重点加以推进，并使之成为市场体系高标准的显著标志。”
改善提升市场环境和质量，是建设高标准市场体系的本体。《行动方案》提出，提升商品和服务质量、强化消费者权益保护、强化市场基础设施建设。
实施高水平市场开放，是建设高标准市场体系的关键。《行动方案》提出，有序扩大服务业市场开放、推动规则等制度型开放。
完善现代化市场监管机制，是建设高标准市场体系的保障。《行动方案》提出，推进综合协同监管、加强重点领域监管、健全依法诚信的自律机制和监管机制、健全社会监督机制、加强对监管机构的监督、维护市场安全和稳定。
《行动方案》还明确，加强对监管机构的监督。强化对监管机构依法履行监管职责情况的监督检查，促进监管权力规范透明运行。对监管机构不作为、乱作为要严肃追责问责。
《 人民日报 》（ 2021年02月08日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注