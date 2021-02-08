谢希瑶 张辛欣

原标题：适度超前原则推进5G加速发展

我国将继续通过5G增强试验加快推进5G产业的成熟，将加大力度提速工业互联网建设，让信息技术与垂直行业更好融合，工业互联网应用更加多元，形成智能化制造、网络化协同等新模式。

王志勤 中国信息通信研究院副院长

5G如何改变你我生活？万物互联离我们还有多远？这些关乎用户感知的小疑问背后有着5G网络建设和应用的大文章。

5G不只和手机“冲浪”有关，而是面向千行百业、推动经济高质量发展的新引擎。“十四五”来了，5G还会带给我们什么新期待？激发出怎样的新动能？

5G网络覆盖区域逐步延伸

中国信息通信研究院数据显示，2020年5G终端大规模出货，5G手机出货超过1.6亿部，占手机出货量的比重超50%。与此同时，用户对智能可穿戴设备、智能物联网产品等关注度不断增加。

是否换5G手机？先看5G发展趋势。

我国明确提出，将按照适度超前的原则，持续深化5G网络建设部署，2021年计划新建5G基站60万个，在实现地级以上城市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县镇延伸，实现更广范围、更多层次的5G网络覆盖。

中国信息通信研究院副院长王志勤认为，这是经科学研判、审慎考虑的。

“3G时代的微博、4G时代的短视频等超级应用大都出现在网络商用后的2至3年。”王志勤说，好的网络是商用成功的关键，因此我国确立了“宁可路等车，不能让车等路”的适度超前原则，以推动形成“以建促用、以用促建”的良性模式。

她同时指出，相比4G，5G需要更加密集部署基站。随着5G网络建设加快，用户体验感也会增强。

王志勤认为，未来5年是我国5G发展的关键期，将会在以下方面取得突破：

一是推动毫米波和中频新型基站产业化进程，持续保持我国5G系统设备的优势；二是加快5G网络建设，逐步实现广域覆盖；三是突破融合应用发展的难点堵点，让5G走进百姓生活，赋能千行百业；四是继续深化国际合作，与全球共同探索5G新应用、新模式和新业态。

“5G+工业互联网”走向深入

应用是产业发展的关键。工业互联网作为5G的重要应用场景，已成为当前产业界探索的重要方向。

“5G商用至今，融合应用已实现突破发展。”王志勤说，目前全国超过2300家企业已开展5G创新应用项目4200余个，在港口、矿山等多个领域展开了积极探索。

“通过发挥5G技术产业优势，打造更有韧性的产业链供应链，推动高质量发展。”王志勤说，目前，我国工业互联网仍存在产业支撑能力相对薄弱、商业模式尚不成熟等问题，“要面向制造企业实际需求，促进行业经验、工艺知识、解决方案的转化与应用，依托试点示范加快融合应用新模式的普及。”

“2021年将是5G与垂直行业融合探索走向深入的一年。2021年至2023年是我国工业互联网的快速成长期。”王志勤说，我国将继续通过5G增强试验加快推进5G产业的成熟，将加大力度提速工业互联网建设，让信息技术与垂直行业更好融合，工业互联网应用更加多元，形成智能化制造、网络化协同、服务化延伸、个性化定制、数字化管理等新模式。

让5G更好助力数字化转型

我国数字经济蓬勃发展，更成为应对疫情冲击的关键动能。以5G、工业互联网为代表的新基建正成为推动经济社会数字化转型的重要驱动力量。

王志勤表示，新一代信息通信技术与生产制造体系等深度融合，是加速各产业数字化、网络化、智能化发展的关键支撑。特别是5G网络的超大带宽、超低时延确保了海量数据毫秒级传输，让融合作用更加显现。

“数字产业化是数字经济发展的根基和动力源泉。”她说，要聚焦人工智能、高端工业软件等基础软件、基础技术和关键领域，强化精准攻关，加快技术突破，增强自主可控能力。

“推动数字经济与实体经济融合，重点、难点和关键都在制造业。”她说，要开展制造业数字化转型行动，积极推进企业数字化改造，深化各环节的数字化应用。

支持数字经济创新发展与重视数字化治理相辅相成。王志勤认为，要提高数字化监管能力和水平，支持数字经济公平、健康、有序发展。

(责编：赵超、吕骞)