游戏主机崛起 “回锅肉”缘何被赞“真香”
春节越来越近，在鼓励民众“就地过年”的号召下，“宅经济”再度火热。
吃饭叫外卖、购物靠快递、全天家里宅，不少人已经决定足不出户过年了！那么，在家里选择哪种娱乐方式过长假？游戏机成为许多年轻人的首选。
“宅经济”催动主机游戏行业
2月1日，电子游戏业三巨头之一的任天堂公布2021财年前三季度（2020年4月1日至12月31日）总结财报。
在疫情的影响下，游戏主机的热销带动任天堂的单季经营利润创2008年以来新高。
2021财年前三个季度，任天堂营业额达到14044亿日元（约合863亿人民币），同比增长37.3%；营业利润达到5211亿日元（约合320亿人民币），同比大涨98.2%；净利润达到3766亿日元，同比增长91.8%。在营收占比中，日本市场占比22.4%，而海外市场占比77.6%。
财报显示，任天堂前三季度Switch（任天堂新款游戏机）的硬件销量达到2410万台，同比增长了35.8%。至此Switch总销量达到7987万台，超过了3DS的销量总和，与GBA并肩成为任天堂三大热销主机。
从事游戏开发近20年的福至久久CEO孙晖认为：Switch的火热销售是任天堂业绩大增的主要原因。从过去的经验可以看到，一款成功的游戏主机可以引领一个时代。
时间追溯到上世纪80年代末期，任天堂FC红白机引进中国，让中国玩家第一次体验到任天堂的“真香巨作”。
《超级马里奥》《魂斗罗》《街头霸王》《冒险岛》《塞尔达传说》等随便说一款游戏，都是经典中的经典。
游戏无国界，在2016年里约奥运会的闭幕式上，时任日本首相安倍晋三扮演的马里奥领衔东京8分钟表演，点燃了整个闭幕式现场。
在快餐式手机游戏、竞技式网络游戏百花齐放的当下，主机游戏这个“逆水行舟”的行业，随着“宅经济”的催化也即将满载而归。
互动性与丰富度是游戏两大优势
“宅经济”延续至今，主机游戏行业慢慢地拿到了本属于自己的蛋糕。如果说2020年是主机游戏“收获”的一年，那么今年可能就是“收割”的一年。
相较于快餐类的手游、网游，主机游戏有何优势？
第一，主机游戏与普通的手游、网游有些许区别。相较于手游、网游等游戏方式，主机游戏有着沉浸式娱乐、组队娱乐等特点。互动性、运动性，其实才是主机游戏的卖点。
自2017年发布后，Switch就提前抢占了一定市场份额。主打多人家庭娱乐的设定也回到了当初红白机的市场定位。据任天堂的公开财报表示，销量前10名的游戏，均以多人游戏为主。
随着“宅经济”的火热，游戏机的周边产品销量持续大增。居家健身、居家瑜伽、居家跳舞、居家赛车，通过主机游戏作为载体，均可以轻松实现。
2019年，任天堂主打的运动健身游戏《健身房大冒险》发售之初售价600元左右，在去年2月份仅发售4个月时，因疫情而带火的居家游戏，使得其游戏终端卡带的价格翻了一番，最贵的时候接近1900元，已经与任天堂Switch主机的价格基本持平。
第二，手游、网游的游戏丰富程度不及主机游戏。近几年风靡的手游《王者荣耀》《和平精英》和网游《英雄联盟》《绝地求生》等，相较于主机大作而言，游戏本身的耐玩程度、上手的难易程度、设定的复杂程度均有简化。
可以说，部分快餐类游戏舍弃了游戏本身的快乐。耐得住心，沉得住气才是主机游戏娱乐的乐趣所在。
例如《马里奥制造》这款游戏，在初代马里奥闯关的基础上，玩家们在本作中可通过网络来分享自己制作的关卡，让全球玩家感受到自己制作出的DIY关卡作品，也可以下载其他玩家的关卡来进行挑战。
可以发现，主机游戏玩家追捧的游戏往往制作精良，有一定的难度，而且能探索行业的新玩法，贡献游戏发展的新方向。
国产主机游戏还是一块璞玉
据《2020年中国游戏行业分析报告》，2013年，我国移动游戏的市场占比仅为16.7%，截至2018年占比则增长到66.8%，预计到2021年将达到74.2%，而PC客户端游戏从2013年65.6%的占比降至2018年的27.1%。
2020年，中国网络游戏行业继续保持较快发展势头。年初暴发的新冠肺炎疫情限制了线下活动的开展，却对网络游戏营收增长起到了一定的助推作用。数据显示，2020年，中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，较2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%。
如果相较于游戏本身的竞争力来看，国内的网游、手游的发展风头正盛，足以掩饰大型主机行业的不足。但是网游、手游本身生命周期的存续问题依旧存在。
客户端市场几乎无人问津，手游市场过热，国内游戏市场已经形成了一边倒的趋势。“屠龙宝刀，点击就送”“西凉，西凉一只狼”这些代表国内游戏的只言片语，足以表现了国内移动游戏的文化相对羸弱。
国产主机游戏业，目前还是一块未经雕琢的原石，如何能吃上这块“蛋糕”，还需要加倍努力。
（来源：中新社微信公众号“国是直通车”）
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