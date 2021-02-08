推广5G套餐不能“强塞”
2021年02月08日08:03 | 来源：经济日报
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原标题：推广5G套餐不能“强塞”
工信部近日发布了《关于提升5G服务质量的通知》，要求电信企业在营销环节不得片面夸大5G优势或优惠项目；不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐；无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐。
自5G商用以来，其发展取得了积极成效。但不可忽视的是，部分电信企业在推广5G套餐时，为了推广而推广，为了营销而营销，为了业绩不择手段，让“秀色可餐”的5G套餐变得“异味飘散”。
早前，5G套餐价格虚高，某运营商的128元5G套餐让不少网友惊呼“这套餐也太贵了”“用不起，还是安心用4G吧”。最近，部分运营商为了争夺用户，减少4G套餐选项，逼着用户只能选择5G套餐。还有的运营商故意制定复杂的“游戏规则”，让用户如同雾里看花，一不小心就落入其中……
推广5G套餐不能急于求成，更不可能“一口吃成个胖子”。相关营销乱象的出现，在很大程度上是由于运营商有“贪大求全”“功成在我”的想法。
5G套餐确实是美味，但即便这样，也得让消费者有个品尝的过程，而不能“强塞到消费者的嘴里”。同时，运营商要客观真实地宣传5G套餐的业务及资费，不能片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件，更不能误导、强迫用户办理或升级5G套餐。由此可见，应进一步规范5G套餐的推广营销行为，更多地考虑消费者的利益，这样才能让消费者真正被美味吸引，主动去品尝5G套餐。
(责编：赵超、吕骞)
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