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着重治理App过度索权工信部拟新规明确“红线”

张辛欣
2021年02月08日08:06 | 来源：新华社
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原标题：着重治理App过度索权工信部拟新规明确“红线”

　　记者7日从工信部获悉，为了规范App任意收集、使用麦克风录音权限，工信部已发布《App收集使用个人信息最小必要评估规范》。同时，工信部正在起草《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，划出底线，明确红线，更好保护个人信息，促进App市场健康发展。
　　工信部介绍，正在起草的《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》明确了知情同意和最小必要两项个人信息保护基本原则，知情同意原则要求从事App个人信息处理活动，应当以清晰易懂的语言告知用户个人信息处理规则，由用户在充分支持的前提下作出自愿、明确的意思表示。最小必要原则要求从事App个人信息处理活动，应当具有明确合理的控制，不得从事超出用户同意范围或者与服务场景无关的个人信息处理活动。
　　工信部副部长刘烈宏指出，工信部将进一步完善《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，加快文件出台进程。同时坚持问题导向，重点解决“麦克风权限滥用”“未经用户同意擅自读写相册”“过度索取通讯录”“隐藏个推关闭选项”等当前用户反映强烈的热点问题，高效推进全国App技术检测平台建设，形成全年检测180万款的覆盖能力。

(责编：赵超、吕骞)

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