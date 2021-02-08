反垄断“窗口”里的头腾大战
2月7日，北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。该案是自去年底平台经济领域的反垄断指南征求意见稿公布后，国内首例发生在互联网平台之间的反垄断诉讼。
五天前，抖音和字节跳动起诉腾讯涉嫌垄断，索赔9000万元，导火索是微信限制来自抖音等产品的视频链接。这意味着，12 亿用户每天打开微信，仍然不能直接点开链接观看朋友分享的抖音短视频，后者的日活跃用户已超 6 亿。
“头腾大战”用三年的互联网速度见证了三十年的“河东河西”。两家恩怨始于2018年，此后“头腾”之战从暗里走向明面，并随着各自势力极速增长，一步步攻入彼此腹地，一再上演“囊中取物”。新年伊始，抖音正式上线支付功能，将在春晚红包大战中与微信一决高下。而不断发力的腾讯视频号，在过去的几个月中，月活用户迅速累积，其持股的快手则刚刚上市。
字节跳动与腾讯之间的竞争边界不断蔓延，已经形成全方位的对抗。核心之争，可能在于社交，又不在于社交。从微信无法向好友直接分享淘宝、到现在微信不能直接点开链接观看朋友分享的抖音短视频，微信封了一个，总还会有下一个。存量竞争，无所不包，你的是我的，我的有一天也可能是你的。
谁比谁有理，谁比谁无赖，似乎都没有。新经济不断侵蚀旧经济，但工业时代跑马圈地思维却依然遗留至今。每个人都有自己的城池，但每个人又都想把别人的东西据为己有。这是互联网世界的无边界之争，从过去到现在，从海内到海外。无论是前辈，还是后来者，消费者规模经济使得平台型企业扩张动机强烈，当它们一步步逼近完整的生态圈，形成寡头垄断型市场结构，一定会对有效竞争产生利弊参杂的复杂影响。
弥漫全球的反垄断浪潮，一项关键的任务，就是防止企业把某个市场中的支配力量不断延伸到其他市场中。那样的话，互联网曾打开的巨大市场，会因为强势平台的垄断被关上，而这个开关的笑话一点都不好笑。从大平台制造竞争困境那一刻起，被伤害的不仅仅是创新的机遇，还有万千消费者的整体利益。
2月7日晚，国务院发布《平台经济领域的反垄断指南》，距离征求意见稿发布会不足3个月。政策出台及时、迅速、果断，针对社会各方反映较多的“二选一”“大数据杀熟”等热点问题，这份反垄断指南都给予了更加清晰的说法。
随着《指南》的正式公布，这份《指南》将与《反垄断法》《电子商务法》以及其他系列法规形成监管配合，为未来公平竞争审查、平台经济健康有序发展提供了规范性指引。对互联网经济创新的包容，对平台垄断的警惕和监管，将有机会通过更多的执法实践得到呼应、平衡、增进和完善。
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