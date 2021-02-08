魏蔚

原标题：快手上市，但短视频鏖战未到终局

快手成功上市，短视频企业的竞争更加明朗且激烈。短视频的风口已经从浪尖吹到了深海，互联网企业各显神通：数据、版图、电商之争有过之而无不及。已经开始的春节红包大战更是最好的证明，百度、微信对泛视频的垂涎更是让格局走向难以预测。

股价涨涨涨

近年有不少中生代互联网企业登陆资本市场，开盘股价大涨已是常态。快手上市前，文渊智库创始人王超就向北京商报记者表示。“根据之前暗盘的价格以及整体全球资本市场的火爆，不少资金南下，港股最近表现不错。在上市之后，快手股价恐怕会迎来一波高潮。”

快手果然不负众望。2月5日，快手在港交所上市，开盘价338港元，较115港元的发行价上涨193.91%，市值13886亿港元，约1791亿美元，按市值计算，快手市值排在腾讯、阿里、美团、拼多多之后，位列已上市中国互联网企业第五位。

带着快手摸爬滚打十年的宿华，依然很淡定。据他透露，2020年快手产生了超130亿条视频，有近9.6万亿分钟的消费时长，超过2000万人在平台上获得收入；产生超过3000亿元GMV（交易总额）。

电商的AB面：高营收 高亏损

当6位快手用户的钟锤落下，快手股价开始跳动，短视频第一股终于花落快手，但竞争却并未结束。

2019年6月，宿华和快手创始人程一笑在给全体员工的内部信中号召，全员进入战斗状态，目标是2020年春节前，DAU（日活用户）达到3亿。这被认为快手抖音竞争升级的标志。

后来，快手一改低调风格，在品牌、商业化层面高举高打，实现了日活目标，并将狼性文化保持至今。现在直播、电商和线上营销，共同为快手贡献营收，解决了此前短视频营收单一的问题。

根据招股书，快手在2017-2019年营收分别是83亿元、203亿元、391亿元，2020年前11个月营收525亿元。电商GMV在2018年和2019年分别是0.97亿元和596亿元。该数据在2020年前11个月增长到3326.8亿元。电商带货之火爆可见一斑。

不过，亏损也随之而来。易观新媒体行业分析师马世聪告诉北京商报记者，“变现效率是短视频面临的较大问题之一。目前短视频在拥有用户规模基础上的流量优势并未完全开发出来，比如快手在广告营销方面，有待扩充公域流量提升广告收入空间，在电商方面有待丰富品类、提升服务能力，来提高货币化率”。

但在王超看来，“快手营收一直在增长，尤其是电商GMV增长更快，亏损是因为市场推广营销的成本太高，比如砸给渠道、传统赞助等，如果营收和电商GMV一直增长，这些成本都不是问题”。他认为，快手需要重视的是用户增长能力。招股书显示，2017-2019年，快手DAU从6670万涨到1.76亿，2020年前9个月快手DAU 2.62亿，前11个月是2.64亿。

PK继续进行

虽然上市了，但快手有更忙的事情在做。那就是已经开展的春节红包大战，短视频无疑是最大焦点战场。

从上述快手用户数据看，也就不难理解各家激战春节档的原因。今年快手计划为春节红包活动投入21亿元，抖音拿出20亿元，百度要撒22亿元，都是为了在春节档收获更亮眼的用户成绩。

玩法上，各家在提高用户黏性、拉动电商上也花了心思。以快手为用户设计的集卡活动“集福气中国牛，集齐分2亿”为例，在飞行棋小游戏中获得福气卡是用户集卡的重要来源。获得红包后的用户可以邀请好友助力，获得奖金翻倍的机会。

除了电商和用户，短视频平台鏖战春节档还为了线上营销市场。根据QuestMobile发布的最新数据，2020年中国互联网广告市场规模5292.1亿元，同比增长5.4%。其中2020年电商类广告市场占比47.2%，同比增长6.5个百分点；社交广告市场占比13.4%，同比增长1.6个百分点；短视频广告市场占比13.5%，同比增长5.3个百分点。这三类广告与快手、抖音这类短视频平台都有密切关系。

“预计独立App抖音、快手的前两名地位，在这一两年还是会保持，视频号会随着微信生态内资源进一步向其倾斜使得规模快速扩张，在活跃用户规模上逼近头部App。”马世聪这样判断。

提到短视频行业未来的格局，王超也说，“如果微信视频号不介入，抖音快手恐怕会垄断一段时间。现在最大的不确定因素在于视频号，它已经显示出非常大的生命力，可能会对抖音、快手分流”。北京商报记者 魏蔚

(责编：赵超、吕骞)