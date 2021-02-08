桑梓

原标题：上万商家联合支付宝 推出云逛街、本地游、宅家乐

过年倒计时4天！作为疫情防控常态化的首个春节，各地倡导就地过年，各行各业商家机构在欢度节庆的同时，也迎来了一场供应和服务保障的“大考”，他们准备得如何？支付宝数字生活平台显示，24小时不打烊的数字服务正在成为趋势。

2月7日，记者从支付宝方面了解到，截至目前，全国已有包括2200家景区、400家市民中心、50家出行公司等上万服务方春节线上营业，并联合支付宝针对返乡、宅家及本地出游三类人群推出防疫包、居家乐、云拜年、云逛街、云理财、云办事、优惠住、分时游、免押租等九大类就地过年“服务大礼包”。

商圈免税店直邮到家

“云逛街”成新潮

人在杭州的朱女士，在家通过银泰百货支付宝小程序下单了新年美妆礼盒，一小时后就收到了货品。足不出户的“云逛街”正在成为新年消费的新时尚，包括银泰百货、海南三亚国际免税城等在内的商圈百货，都选择了把商城搬到了手机上，春节期间，消费者线上小程序领券下单，线下直邮送到家。

防疫的新形势下，线上线下结合的购物体验正成为常态。支付宝方面透露，目前已经有超10万的商家将在支付宝上开“年货大街”，通过派发消费券的方式方便消费者一站式购齐年货和伴手礼。

就地过年催火本地游

度假酒店成新景点

宅家享受云生活，出门玩遍本地山水，就地过年也带火了本地出游。贵阳云景科技是一家旅游数字化服务商，其开发的“一码游贵州”小程序为用户提供了贵州全省景区分时预约、在线购票、热门景区导览服务，其负责人透露，“目前小程序在节前已经迎来一小波访问高峰，主要是用户通过线上领取本地旅游消费券及预约游览。”据了解，春节期间，全国超过2200家景区将通过支付宝提供在线预约服务。

同时，全国超过150个酒店品牌的10万余门店也将提供小程序线上预订、数字会员、信用住、无接触入住、移动支付等数字化服务。尽管不能跨省跨境旅游，但度假酒店一日游正成为出门新选择。支付宝搜索数据显示，亲子房、温泉房、山景房、自助餐热度上涨，不少酒店也拿出了低至五折的新春优惠。

数字市民中心不打烊

疫情服务一键查询

为了确保就地过年的疫情相关信息及生活服务需求，春节期间，全国超400个市民中心、超2000类线上政务服务不打烊，通过支付宝提供生活缴费、车主服务、公积金查询等多项服务，春节办事也如常。不仅如此，全国近300个城市的就地过年福利政策查询功能，以及义乌、西安、福州等在内的30个省市的补贴红包也上线支付宝，方便市民查询或领取。

疫情下安全出行成刚需，春运前夕，支付宝时隔一年重启了疫情服务直通车，用户可一键查询疫情信息及预约相关服务。据了解，目前已有超466个医院或机构通过支付宝提供核酸检测预约服务，覆盖了全国150个城市。同时，为方便老年人群出行，“防疫健康信息码”他人代申领和代查询健康码已在全国范围内上线，老年人即使没有智能机也可以顺畅出行。

文/桑梓

(责编：赵超、吕骞)