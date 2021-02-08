中国地方金融研究院研究员 莫开伟

“城乡发展不平衡、网民收入结构差距大等，这些问题若不及时得到有效解决，不仅会成为未来中国网络发展的瓶颈，也将给未来数字经济发展带来较大的障碍。”

2月3日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》（下称《报告》）显示，2020年12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8540万，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9个百分点。如果按照这个增长速度，2021年上半年，中国网民规模将突破10亿大关。

这个消息令人十分欣喜，因为这份报告数据说明中国网络普及率相当高，已达中国总人口的近70%，这在世界各国网络普及率中应该都是名列前茅的。同时，如此之高的网络普及率不仅让中国民众充分分享了网络科技发展的成果，也为我国数字经济快速发展奠定了坚实的基石，更为全国民众生活从线下走到线上、拉动内需提供了有效保障。很明显，中国未来经济的发展已离不开网络，实施经济双循环战略更离不开网络的普及率及网络质量的提高。

然而，目前这种网络规模与结构也存在不少令人担忧的问题：城乡发展不平衡、网民收入结构差距大等，这些问题若不及时得到有效解决，不仅会成为未来中国网络发展的瓶颈，也将给未来数字经济发展带来较大的障碍，更会严重影响我国内需增长，对经济双循环战略带来不利。具体看有三个较为突出的问题：

首先，网络普及率城乡差距较大，这不仅会拉大城乡居民对网络的分享效果，还将进一步拉开社会发展的差距。

据《报告》数据，截至2020年12月，我国农村网民规模达3.09亿，占网民整体的31.3%，城镇网民规模达6.80亿，占网民整体的68.7%，城镇网民规模是农村网络的2.2倍；我国城镇地区互联网普及率为79.8%，农村地区互联网普及率为55.9%，尽管城乡地区互联网普及率差异较2020年3月缩小6.4个百分点，但城镇地区网络普及率仍比农村地区高23.9个百分点；另外，我国非网民规模为4.16亿人，农村地区非网民占比为62.7%，高于全国农村人口比例23.3个百分点。这些数据虽然可能与我国城镇化率提高、城镇居民人数大幅增长有一定关系，但仍然显示出我国网络基础设施在城镇与农村之间投入的不平衡与不匹配，存在着重城镇轻农村现象，这对农村发展尤其是未来推进的振兴乡村战略带来不利影响。网络作为未来经济发展的一项重要基础设施工作，跟上个世纪修路架桥有着同等重要的作用，我国现在农村经济社会发展已由过去“要想富先修路”全面向“要想发展先通网络”过渡，网络是未来体现城乡经济发展的硬实力。如果城乡网络不能统筹发展，会让网络成为拖累农村社会经济发展的瓶颈。

对此，应加大对农村网络基础设施的投入，在未来网络发展上实施农村优先发展战略，逐步缩小城乡之间网络发展差距，不断提高农村网络普及率，让网络成为农村经济社会发展的“助推器”，也成为缩小城乡经济社会发展差距，尤其是缩小社会财富分配差距，有效化解社会裂痕的“润滑剂”。

其次，非网民主要集中在老年群体，这部分人难以分享科技信息发展的红利，给老年人生活带来诸多不便。据《报告》数据，从年龄来看，60岁及以上老年群体是非网民的主要群体。截至2020年12月，我国60岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为46.0%，较全国60岁及以上人口比例高出27.9个百分点。

随着未来中国老龄化社会加剧，老年人增加，尤其是网络科技信息发展，又会加速老年非网民大军，这种状况如果得不到有效扭转，不仅会使越来越多的老龄群体被网络科技信息边缘化，也会给老年人出行、购物以及其他生活行为带来很多的不便，也更影响我国各类“银发产业”的发展。

由此，网络科技部门应针对中国老龄化社会不断加剧的现状，加速开发出适合老龄人参与网络生活的简便易操作的产品，加大对老年人群的网络科技培育，提高老年人对网络科技参与能力与适应能力，让越来越多的老年人加入中国网络大军，提高老年人的生活获得感和幸福指数，也提高社会和谐化水平。

最后，网民低收入人数占据过多，制约了网络信息向高质量方向发展，也将成为我国网络加速发展的障碍。

《报告》显示，我国有51.1%的网民月收入不足3000元，月收入在5000元以上的网民群体占比为29.3%。月收入在2001-5000元的网民群体占比为32.7%；有收入但月收入在1000元及以下的网民群体占比为15.3%；还有10.8%网民无收入。这种现状表明我国网民超五成月收入不足3000元，这种收入结构通常会迫使大量网民在网络消费上选择中低档消费，且这种低收入也会导致网络消费的负担过重和不可持续。导致这一现状主要是网民年龄结构极不合理，学生占据了较高比例，他们通常都是无收入的消费者，靠家庭父母的钱支撑网络消费，更会加大家庭经济负担，也更会影响网络高质量可持续发展。

《报告》显示，初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为40.3%、20.6%；小学及以下网民群体占比由2020年3月的17.2%提升至19.3%。也就是说，中国网民群体中学生最多，占比为21.0%；其次是个体户/自由职业者，占比为16.9%；农林牧渔劳动人员占比为8.0%。

对此，我国社会应该在增加国民收入上采取更加有效的措施，尤其是加快税收机制改革，推动更加能平衡社会收入差距的科学合理的分配机制，提高整体国民收入水平，消除社会贫富化加剧倾向，让网民都有足够的经济实力上网；而且对学生网民应加大合理引导，对上网时间、上网年龄等方面作出科学规划与安排，避免学生把更多精力消耗在网络上而影响学习和加重家庭经济负担现象的发生，为中国网络向高质量方向发展创造有利条件。

(责编：赵超、吕骞)