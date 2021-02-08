持基还是持币过年？
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牛年春节临近，“就地过年”还是“回家过年”是许多人需要做出的抉择。而在资本市场，“持基还是持币过年”成为投资者关注的话题。
近期市场持续震荡，多个被基金上季度末重仓的白马股暴跌，这给所有基民提了醒，一味押注抱团股的基金背后潜藏着风险。但基金毕竟是中长期投资工具，短期的申购赎回只会增加交易成本。春节之后，市场行情又会怎样？
A股市场分化明显
今年以来，A股板块分化较为明显，年初强势的军工已经有了显著回落，电子板块也遭遇震荡调整。此外，医药、白酒、新能源等板块年内个股表现分化，板块整体波动较大，导致相关基金近一个月来净值波动加剧。
面对这样一个波动的市场，上海投资者小刘握着手里的多只基金犹豫不决。去年四季度，他一连买下军工、新能源、白酒、医药等多个主题风格明显的基金，这为他赚取了不少收益。但现在来看，赚取的收益正在减少，市场的动荡更令他纠结，到底是全部落袋为安，还是持有观望。
当前行情令一些投资者感到困扰的是，春节假期一共有7天，一旦选择握住手中的筹码，意味着要承担较长的休市时间里，外围市场不可预测的风险。而市场始终是无法预测的，更多的是机构对过往数据做出的总结和分析。
华鑫证券研报分析认为：“过去十年，Wind数据显示，A股春季行情（1-3月份）整体上涨概率明显，其中Wind全A指数过去十年涨幅概率达60%。行业方面，包括消费、运输、半导体在内的多个行业涨幅概率均超70%。此外根据统计，过去十年，节前最后一周，A股同期行情几乎全线飘红。其中，创业板指过去9年涨幅概率达100%。所以对于投资者而言，持股过节或是一种较好的选择。”
上述研报提及的数据显示，A股过往十年来整体有过不错的春季行情表现，尤其体现在消费、运输等行业。拉长时间来看，截至2月3日，申万一级行业指数中的食品饮料指数稳居近五年来涨幅榜首位，区间涨幅达到431.7%，位居第二的休闲服务区间涨幅达到152.1%，二者均属于大消费行业。
不过，部分机构投资者对上述高估值板块或个股产生了分歧。格上财富认为，可以增配前期涨幅不大但具有业绩增长逻辑的行业或个股，比如传媒、金融、建筑材料/装饰、轻工制造，另外部分中等市值个股性价比显现。
节后行情怎么走
“炒股不如买基”的理念盛行之后，今年新发基金的规模和数量水涨船高，一大批新基民加入买基的队伍，基民投资的热情甚至要高过股民。
今年节前讨论最热烈的不再是“是否持股过节”而是“是否持基过节”，而投资股票和投资基金最大的差异在于：后者能够做好组合策略，降低风险，并更注重中长线投资。
东方财富Choice数据显示，截至2月2日，近五年来，收益翻倍的主动股票型基金共有126只，其中有11只基金区间收益率超过300%；收益翻倍的混合型基金共有724只，其中有20只基金区间收益率超过300%。
投资者小高告诉《国际金融报》记者，他选基金的主要标准是看基金经理过往业绩能力，以及该基金过往的盈利情况，再去看各个投资者对此基金和基金经理的评价。综合对比之后，再选择适合自己风险偏好的基金。
目前来看，小高也很担心近期市场传出的流动性是否会收紧的讨论。在他看来，流动性收紧后，或许会影响到抱团股的走势，那么他购买的部分主题基金净值也会受到明显影响。
业内人士对春节后市场的流动性预估偏乐观或中性。
格上财富认为，货币政策逐步正常化，目前不具备大幅收紧的条件。因此，不宜过度担忧流动性收紧。
泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，预计节后流动性维持平稳，即便出现宏观流动性趋近，由于赚钱效应的强化和投资者信心的提升，A股市场流动性仍会十分乐观。
奶酪基金董事长、基金经理庄宏东对记者表示，对于节后市场流动性保持中性态度。相比2020年同期，今年流动性边际上会相对有所收紧，但投资者也不用过度担忧流动性突然收紧，因为政策“不急转弯”的基调并没有改变，政策层面不会突然加压收紧。
庄宏东认为，考虑到春节期间A股交易的空档期、国外政策以及国际疫情走向不确定性，无论是对市场走向还是操作上都相对保守，也进行了一些调整准备。近期期货的基差比前两个月贴水幅度进一步扩大，也反映市场谨慎保守的态度。
韩玮则认为，三方面因素促使春节前后出现一波“红包行情”的概率很大：一是春节前后效益好的单位年终奖开始兑现，形成增量资金入市；二是春节假期往往使投资群体的热情和信心得到修复和提升；三是融资盘节后回流，形成助推市场上升的叠加力量。
具体到基金投资，韩玮认为，由于A股处于安全区域，显然持基过春节更好。但投资者应当注意在长期投资、避免炒基金的前提下，适度避开持有的重仓股泡沫很大的基金。
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