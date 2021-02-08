◎ 记者 魏来

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随着春节临近，不少“打工人”已经拿到了年终奖。年终奖到手后，你会怎么花？是豪气地买买买，还是拿去投资实现保值增值？

受益于去年权益类基金赚钱效应凸显，基金成为很多“打工人”年终奖投资的首选。

基金成年终奖投资首选

有15年基金投资经验的资深基民韩先生已经对自己的年终奖进行了理财规划。“我把年终奖分成了三份，一份买了股票型基金，一份买了货币型基金，还有一份作为日常开销零花。“韩先生对《国际金融报》记者如是说。

2月3日发布的《2020年终奖调研报告》指出，基金理财成为年终奖投资首选，有56.8%的“打工人”选择国债、银行稳健型理财产品、债券型基金、货币型基金等固定收益类投资。有50.3%的投资者选择股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资。

“现阶段二级市场个股分化严重，波动比较大，结构性行情明显，如果做资产配置基金是较优选项之一。当前无风险利率持续下行的背景下，广大上班族可以考虑拿年终奖的一半左右来配置基金。”某证券公司投资顾问对《国际金融报》记者表示。

“对于拿到年终奖的人来说，进行一定的资产配置是有必要的。通过投资理财可以抵御通货膨胀，还能适当地获得一些投资回报，特别是现在基金市场相对比较热，未来权益类基金如果业绩做得好，还是能获得不错的收益。所以，建议投资者可以利用年终奖来适当配置一些基金。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《国际金融报》记者采访时表示。

分批配置可降低风险

目前市场波动明显，大部分基金收益大不如前，不少投资者担心下跌风险，不敢大额买入。在结构性行情下，进行分批配置，基金定投也是一个规避风险的方法，避开了择时的难题，不失为一种进可攻、退可守的策略。

上述投资顾问建议，配置基金应该考虑分批配置，可以选择混合型的股票型主动管理基金、跟踪指数的被动型基金、股债混合型三种基金分散投资。一般持有3-5只不同类型基金比较合适。目前市场情况下，选择按比例分批投资比较好。如果是上班族，平时开销大，可以通过基金定投，积少成多也是不错的选择。

投资者通过分批买入结合基金组合的方式可以分散风险，但也要控制组合的整体估值水平，远离炒概念的基金。

格上理财首席策略师张婷在接受《国际金融报》记者采访时表示，目前市场估值确实不低，但短期也不具备大的风险，建议投资者采取分批买入的形式，不要一下子买入很多，同时通过基金组合的形式，进行风险的分散，选取不同风格的基金（周期成长、消费、金融等），配置港股以及A股，也可以加大部分债券型基金的配置，控制组合整体的估值水平，远离炒概念以及炒主题的基金。建议投资者持有5-6只比较好，在保有一定仓位的基础上，逐步进行定投操作。

在市场短期波动的行情下，基金定投可以摊薄成本，但如果是长期投资者也可以一次性买入。

“当前市场呈现出结构性的行情，整体估值不高，但是优质公司估值已经上涨不少，所以可以通过分批买入的方式来投资，比如可以分一个月每周买一部分，可以防止市场短期的波动。如果是希望长期投资且不在乎短期波动的话，也可以一次性买入。”杨德龙建议。

绩优基金开放大额申购

开年以来，权益类基金发行火爆，“日光基”频现。一月下旬随着市场震荡，基金销售相比年初的火热呈现降温态势。为更好地吸收市场资金，不少老基金恢复大额申购，这也给准备拿年终奖投资基金的投资者提供了更多选择。

据《国际金融报》记者统计，2月前4个交易日，至少有17只基金发布了恢复大额申购业务的公告。

在恢复大额申购的队伍中，不乏一些热门基金和明星基金经理的身影。

2020年的冠军基金农银工业4.0混合发布公告称，自2月1日起，取消对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资的限制，恢复办理本基金1万元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

李晓星管理的银华心怡灵活配置混合基金于2月2日起，恢复非直销销售机构10万元以上的大额申购。

刘格崧管理的广发小盘成长混合于2月3日取消原机构投资者单日累计申购10万元的限额。

业内人士认为，基金放开大额申购是为了更好吸收市场资金，“补充弹药”布局谋划春季行情后半场。

2月份基金发行热度不减，新基金密集成立，也给投资者提供了更多的选择机会。

东方财富Choice数据显示，截至2月3日，2021年有167只新基金成立，发行份额5925亿份。其中，混合型基金数量最多，占比达到47.92%，发行份额达到2839亿份。

业内人士认为，春季躁动大概率仍会延续，但波动会加大，投资者要降低预期收益率。如果投资者股票基金仓位很高，建议加大其他稳健类基金的配置，如果股票仓位相对较低，可以选择通过基金定投形式逐步买入。

张婷表示，目前A股市场确实处于中高位，选股难度加大，叠加目前流动性相比1月上旬边际略紧，估值提升空间走弱甚至消化，估值受货币政策走向的敏感度提升，不过目前货币政策不具备大幅收紧的可能，叠加盈利端仍具备支撑。春季躁动大概率仍会延续，但进入中后期，波动加大，投资者要降低预期收益率，投资者要注意安全边际以及加大资产配置。

(责编：赵超、吕骞)