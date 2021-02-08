◎ 记者 蒋佩芳

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腾讯与字节跳动间的矛盾可谓由来已久，在经历了多次业务竞争和舆论交锋后，2018年6月，腾讯曾以涉嫌不正当竞争行为为由，将头条、抖音背后的字节跳动、微播视界起诉，同时终止了与头条系的合作。同一时间，头条系也以相同缘由将腾讯诉至法庭。“头腾大战”由此正式拉开序幕！

“头腾大战”又有了新剧情。2月初，字节跳动旗下抖音向北京知识产权法院正式提交诉状，起诉腾讯垄断。

抖音方面主张，腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了反垄断法所禁止的“滥用市场支配地位，排除、限制竞争的垄断行为”。抖音要求法院判令腾讯立即停止这一行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失及合理费用9000万元。

“我司暂未收到关于抖音起诉我司的相关材料。”腾讯方面向《国际金融报》记者如是回应。

对此，北京云嘉律师事务所律师、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领在接受《国际金融报》记者采访时则表示，法院在收到起诉状后，经审查认为符合受理条件的应当在7日内立案。

“头腾”再起战火

腾讯与字节跳动间的矛盾可谓由来已久，在经历了多次业务竞争和舆论交锋后，2018年6月，腾讯曾以涉嫌不正当竞争行为为由，将头条、抖音背后的字节跳动、微播视界起诉，同时终止了与头条系的合作。同一时间，头条系也以相同缘由将腾讯诉至法庭。“头腾大战”由此正式拉开序幕！

如今三年过去，“头腾大战”看似沉寂，但这场战事远未结束。

根据抖音在起诉状中所述，即时通信类应用，已经成为互联网用户规模最大、普及率和使用率最高的基础应用。微信、QQ月活跃用户数分别超过12亿和6亿，加上其即时沟通分享功能及网络效应，决定了用户几乎不可能集体迁移。此外，目前市场上没有其他经营者，能够提供与微信和QQ具有对等功能的服务。按照抖音的说法，这意味着腾讯“具有市场支配地位”。

抖音认为，腾讯封禁抖音的行为是滥用市场支配地位的表征。封禁不仅损害了用户权益，破坏了抖音产品和服务的正常运营，还排除、限制了市场竞争，“（腾讯的）垄断行为，妨碍了技术进步和创新，对于提升经济效率和社会福祉并无裨益，而只能有助于其扭曲其他领域的竞争、巩固自身已有的市场地位”。

“在自己的地盘上对友商的内容分享设置一定的‘障碍’（不一定是直接封杀，而是需要多一到两部转换过程），从而避免自己平台内的用户流量被拐跑，本身是互联网平台之间的常见现象，弱小时希望能获得无限分享、强大起来又希望流量不流失，这样的心态，每一个巨头都有，谈不上垄断。不过，这样的行为本身也会对自己平台的用户体验带来负面效果，因此平台的这类‘障碍’都是在走平衡木，相对克制，并尽可能走在提升用户体验或至少用户体验负面效果极小的状态下。”产业时评人张书乐告诉《国际金融报》记者。

张书乐认为，抖音的诉讼也是一种求解，即在抖音需要更多社交分享来扩大其影响力的状态下，通过诉讼来试图达成一次“解锁条件”，哪怕胜诉的可能性并不大。

“我司暂未收到关于抖音起诉我司的相关材料。”腾讯方面随即进行了回应，并称腾讯及其产品遵循公平竞争、开放合作的理念为用户和第三方产品提供服务。字节跳动公司的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。

腾讯方面表示，字节跳动旗下多款产品，包括抖音通过各种不正当竞争方式违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则，已被法院多个禁令要求立即停止侵权。“字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为。我们将继续提起诉讼”。

针对腾讯方面的回应，2月2日，抖音方面发布声明称，用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不应该成为腾讯公司的“私产”。抖音还表示，希望这起诉讼，有助于厘清平台经济如何规范竞争，完善反垄断和反不正当竞争规制。

行业面临反垄断高压

根据赵占领的分析，抖音以滥用市场支配地位为由提起诉讼，法院在认定时主要遵循三个步骤：界定相关市场、认定腾讯是否具有市场支配地位、腾讯是否存在滥用市场支配地位的行为。其中界定相关市场非常重要，也常常具有极大争议。

赵占领指出，目前案件刚刚起诉，法院还未立案及正式审理，尚难以断言立案后法院会如何界定相关市场。在他看来，如果参照八九年前仅有的一个案件，即360诉腾讯QQ滥用市场支配地位一案，法院认为即时通信服务市场既包括个人电脑端即时通信服务，又包括移动端即时通信服务，既包括综合性即时通信服务，又包括文字、音频以及视频等非综合性即时通信服务，当时把微博、飞信、SNS等与QQ都划为同一相关商品市场，界定范围比较宽，导致最终未认定QQ具有市场支配地位。

“今天抖音诉腾讯滥用市场支配地位一案，如果还参照之前的判例，相关商品市场的范围也可能会界定得比较宽，难以认定腾讯具有市场支配地位。但是，八九年之后，互联网反垄断形势发生了重大改变，无论司法还是执法层面均是如此，而且还被提高到前所未有的重视高度，所以，我个人认为这个案件中法院最终界定相关市场时，很可能会采取更加严格的标准，将相关商品市场的范围界定得更窄。”赵占领表示。

值得注意的是，抖音起诉腾讯垄断，或与国内目前的反垄断形势密切相关。

2020年底，国家市场监管总局出台了《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，明确指出，红包补贴、品牌屏蔽、“二选一”、“大数据杀熟”、搜索降权、流量限制、技术障碍等都可能成为滥用支配地位行为的表现形式，且平台经济领域反垄断案件不一定需要界定相关市场。

2020年12月16日至18日举行的中央经济工作会议也提出，要强化反垄断和防止资本无序扩张，强调“反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为”。

在与记者的交谈中，赵占领坦言，近期互联网行业的反垄断问题倍受各界关注，中央经济工作会议将反垄断及反不正当竞争作为今年八大重点经济工作任务之一，市场监管总局在制定关于平台经济领域的反垄断指南，最高法院强调司法支持反垄断。因为互联网巨头之间相互屏蔽的做法非常普遍，例如微信屏蔽抖音、淘宝外链，抖音屏蔽淘宝外链，淘宝禁止百度抓取网页，因此该案对于整个互联网行业的封闭或开放将产生极大影响。

赵占领进一步指出，目前正在制定的关于平台经济领域的反垄断指南，其公开征求意见稿明确列举了限定交易可能具有的五种正当理由，其中之一是为了保护交易相对人和消费者利益所必须。关于微信和QQ屏蔽抖音外链，腾讯很可能会主张抖音外链具有某种问题，如侵犯用户隐私或者非法收集微信用户个人信息，或抖音违反腾讯平台规则对微信或QQ用户构成骚扰等，这些理由需要有充分的证据支持。如果这些理由不能成立，则难以认为腾讯屏蔽抖音外链的做法具有合理性。当然，也需要在认定腾讯具有市场支配地位的前提下，这种行为又不具有正当理由，才可能最终认定构成滥用市场支配地位。

(责编：赵超、吕骞)