“就地过年”有惊喜！北京迎来1000万元数字人民币红包
新华社北京2月7日电 题：“就地过年”有惊喜！北京迎来1000万元数字人民币红包
新华社记者吴雨、王晓洁
又一波数字人民币红包袭来，为新春佳节增添一抹“特殊”年味。北京市7日启动1000万元数字人民币红包预约活动，为在京“就地过年”的人们送上一份惊喜。
在移动支付飞速发展的今天，为何要推出数字人民币？数字人民币能为今后人们的支付生活带来哪些改变？
“特殊”的红包让“就地过年”有新意
苏州刚推出数字人民币“年货红包”没几天，北京顺利启动了“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币红包预约活动，面向在京个人以“摇号抽签”的形式发放5万份数字人民币红包，每份金额200元，以此拉动内需，鼓励“就地过年”。
“今年政府和公司都倡导就地过年，眼下的业务量特别多，我不打算回湖南老家了。没想到留在这里，还有‘红包’惊喜！”在北京一家快递公司工作的快递员李先生告诉记者，他7日一早就按照流程在京东App里找到了预约页面并进行了报名，登记了相关信息，获得“数字人民币红包”的抽签资格。
此次参与预约的个人只需满足两个要求：一是预约登记时所处地理位置在北京市（以GPS定位为准）；二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证进行预约登记。
同样参与了红包抽签的北京市民王先生告诉记者，深圳、苏州都已经进行多轮数字人民币红包的派发，他一直很感兴趣，希望亲身体验一下。“这是北京第一次面向公众派发数字人民币红包，如果没有抽中，我也很期待以后数字人民币推广开来能去体验一下。”
北京市地方金融监督管理局相关负责人介绍，数字人民币红包可在指定商户进行线上线下消费，这不仅是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，也是北京拉动内需、鼓励“就地过年”的创新实践。
移动支付迅猛发展加速数字人民币“落地”
随着我国移动支付迅猛发展，支付宝、微信支付等第三方支付已深度融入消费者生活。在如此多样和便捷的支付市场中，为何还要推出数字人民币？
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾解释，随着移动支付日趋重要，央行需要推动支付体系与时俱进，通过顶层设计推出数字形式的法定货币，作为纯公共产品，成为电子化支付的重要补充。数字人民币只是“人民币的数字化”，而不是寻求替代哪一类支付方式。
当下，不少消费者已不带现金、银行卡出门，仅一部手机就能满足小额支付需求。移动支付已经成为影响公众金融生活的重要支付方式，需要官方提供稳定安全的零售支付基础设施，在一些支付机构遭遇技术、财务等风险问题时作为补充手段，不至于影响公众支付需求。
数字人民币在流通过程中，需要各方共同推进。多地的试点活动除了有6家银行深度参与，也离不开一些互联网机构积极支持。
在苏州试点活动中，通过数字人民币钱包推送子钱包的形式，消费者可通过京东App完成线上线下付款；此次北京试点活动中，消费者更是可以直接通过京东App预约报名。
数字人民币带来支付新体验和新改变
从“扫一扫”“碰一碰”，到首次接入电商平台消费场景，再到首推双离线支付体验……数字人民币的每一次测试活动都会推出支付新尝试，给消费者带来更加便捷、高效、安全的支付新体验。
在前几轮数字人民币红包活动中，深圳和苏州的不少中签个人除了进行红包交易，还对数字人民币钱包进行了充值，足见体验者对于数字人民币的认可和喜爱。
而数字人民币支付体验探索的背后，是整个支付链条对于解决现有支付问题和弥补市场短板的思考。
业内专家表示，数字人民币红包体现了“智能合约”的功能，约定了红包使用的群体、场景和时间，让拉动消费更加精准有效。使用数字人民币红包不用绑定任何一张银行卡，即便没有银行账户也能通过数字人民币支付，这极大提升了金融服务的普惠性。
此外，不论是线下还是线上使用数字人民币，人民银行不会向个人和运营机构收取任何交易手续费，在提高支付系统效率的同时，可以极大降低交易成本。
这样的数字人民币，你期待吗？
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