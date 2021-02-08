人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局近日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2021年1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。

对于外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在接受记者采访时表示，2021年1月，我国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币政策及财政政策预期等影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额下降，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

在中国民生银行首席研究员温彬看来，1月外汇储备规模环比小幅下降，是多因素共同作用的结果。

温彬分析认为，从估值方面看，受新冠肺炎疫苗进展预期良好等影响，2021年1月美元指数小幅上涨0.7％，月末达到90.6。非美元货币对美元涨跌互现，欧元下跌0.7％，日元下跌1.4％，英镑上涨0.3％。主要国家资产价格整体下跌，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.5％；标普500指数下跌1.1％，欧元区斯托克50指数下跌2％，日经225指数上涨0.8％。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，本月外汇储备形成估值损失。

真实贸易情况也是一大原因。温彬说，由于圣诞节购物需求提前释放，2020年11月、12月我国出口分别实现20.6%和18.1%的较高增速。近期主要经济体景气指数PMI均有所回落，预计本月外需将有所放缓，出口增速将有所回落，或导致外汇储备规模降低。

同时，温彬指出，1月国内资本市场整体向好，跨境资金呈流入态势。北向资金净流入400亿元，境外持有的人民币债券达到34776亿元，比上月末增加2229亿元。这对我国外汇储备规模形成支撑，但综合抵消估值和真实贸易因素，本月外汇储备规模环比小幅回落。

“我国经济基础强、韧性大，在疫情中率先复苏，2020年经济增长2.3%，是唯一实现正增长的主要经济体，有力支持了外汇储备规模保持稳定。”温彬表示。

谈及未来我国外汇储备规模趋势，王春英表示，新冠肺炎疫情变化和外部环境仍面临较多不确定性，全球经济复苏的基础尚不牢固，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济长期向好的基本面没有改变，国际收支将延续基本平衡格局，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

温彬也认为，下一阶段，我国经济态势稳步复苏，宏观政策率先在全球逐渐恢复常态，保有充足的政策空间，人民币资产价值一定程度被低估，对国际投资者具有较大新引力，外汇市场整体保持平稳运行，国际收支基本平衡，这些条件为我国外汇储备规模保持稳定奠定了基础。

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