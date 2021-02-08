人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（下称“中国海油”）获悉，历时18天、航行1600海里，由我国自主研发建造的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站6日顺利抵达海南岛东南陵水海域，落位“深海一号”大气田（陵水17-2），开启海上系泊、安装和生产调试工作，我国首个1500米自营深水大气田向正式投产又迈出了关键一步。

“深海一号”能源站在3艘大马力拖轮牵引下奔赴目标海域。中国海油供图

“‘深海一号’能源站于1月14日建造交付，1月19日在3艘大马力拖轮共同牵引下，从山东烟台出发，先后穿越渤海、黄海、东海和台湾海峡，最终抵达陵水海域预定位置。”中国海油陵水17-2项目组副总经理刘孔忠告诉记者，5.3万吨的深海半潜油气生产装备实施超长距离拖航在国内尚属首次，面临海况复杂多变、拖航运动幅值较大、多艘拖轮并行碰撞风险等诸多挑战。

据了解，为保障拖航安全，中国海油成立专业拖航团队，建立海陆联动的应急保障体系，提前对恶劣天气、拖缆断裂、船舶失控等19种可能会发生的极端情况进行应急演练，并针对每一种可能出现的突发状况制定相应的应急预案。

“深海一号”能源站拖航现场组长谢维维说，在拖航途中，受海洋横涌影响，能源站上部横向摇动最大达到8米。同时，受冷空气影响，海上风力一度达到9级。面对挑战，拖航团队全员24小时待命，通过调节平台吃水深度保持平台的平稳航行状态，并根据现场实际情况动态控制航速、拖缆长度和拖缆张力等有效手段，科学应对各种突发情况，在全员共同努力下，顺利完成拖航作业。

刘孔忠介绍，在“深海一号”能源站抵达陵水海域的前一天，近80名施工人员已从海南三亚向预定海域出发，将在春节期间陆续开启海上系泊、安装和调试等后续工作，全力保障“深海一号”大气田（陵水17-2）如期投产。

中国海油表示，陵水17-2是我国首个1500米自营深水大气田，探明地质储量超千亿方，距海南岛150公里。气田投产后，每年将为粤港琼等地稳定供气30亿立方米，可以满足大湾区四分之一的民生用气需求。同时，利用“深海一号”能源站可带动周边的陵水18-1、陵水25-1等新的深水中型气田开发，形成气田群，依托已建成的连通粤港澳大湾区和海南岛自由贸易港天然气管网大动脉，建成南海万亿大气区，最大限度开发生产和输送天然气资源。

(责编：杜燕飞、张晓赫)