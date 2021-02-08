“金融协会负责人”系列访谈
中国信托业协会专职副会长漆艰明：信托业正面临再次转型的历史关口
编者按：我国金融业发展始终与国家经济社会发展密切相关。其中，金融领域的相关行业组织发挥了重要作用。
人民网经济民生采访部《对话》栏目开启“金融协会负责人”系列访谈，围绕金融助力“六稳”“六保”工作、打好防范化解金融风险攻坚战、科技金融等主题，全面、系统地展现金融行业组织的积极作为。
中国信托业协会党委书记、专职副会长漆艰明。（受访者供图）
人民网北京2月8日电 （记者李彤）信托行业是我国具备创新力也是经历整顿的一个领域。2020年以来，信托业一方面完善顶层制度、压降融资和通道类业务，另一方面也有一些公司出现被接管、资产荒、换帅等事件。在金融业回归主业本源的大背景下，信托业如何展业备受关注。
“未来一段时期，信托业面临再次转型的历史关口。”近日，中国信托业协会党委书记、专职副会长漆艰明接受人民网专访时表示，信托业要深刻认识转型的必要性、紧迫性和面临的障碍，按照守正创新、特色优先、服务至上、人才为本的原则坚定转型，实现行业高质量发展。
看内生动力
信托文化是转型发展的新抓手
“好的受托人，如商朝的伊尹、三国时期的诸葛亮，他们都认真履职、不负所托。”在近期召开的信托业年会上，银保监会副主席黄洪连续第两年对信托文化进行了阐述。这也是信托业加强软实力建设，实现高质量发展的新抓手。
随着“一法两规”的颁布实施，我国信托业的制度定位逐渐明确，要做专业的受托人、主营信托业务的金融机构，并不断淡化固有投资机构的色彩。但行业也存在偏离受托人定位，对融资人利益的关注多于对委托人利益的关注；守正不足，热衷投机，不够规矩，缺乏担当；专业性不强，未能具备履职所需的主动管理能力等现象。
“基于信任，忠于托付”成为了行业回归本源的基础保障。有了思想的指引，信托业文化建设怎样迈好第一步？
漆艰明介绍说，文化建设要融入信托公司的发展战略、经营管理、合规风控、品牌塑造、投资者教育等方方面面。在过去的一年里，协会推动形成了《信托公司信托文化建设指引》及《协会关于开展信托文化建设的通知》。
“目前，信托公司围绕以信托关系为基础，以受益人合法利益最大化为目标，以服务、民生、责任、底线、品质为内容，结合自身特色，制定了顶层设计及具体落实方案。”他说。
2021年是信托文化的普及年。对此，漆艰明说，协会将继续在监管部门的指导下，重点围绕“受托人文化”开展沙龙、课题研究、培训、投教等活动。“在制度体系上，协会将推动各机构从指导思想、总体原则、工作内容等方面，建立信托文化建设顶层规划；在机制保障上，进一步加强各家公司对信托文化建设的落实。”他说。
看转型提质
压降融资和通道类业务 加大减值损失计提
风雨多经志弥坚，关山初度路犹长。宏观经济增速下滑叠加新冠疫情，给信托行业发展带来了较大冲击。
据信托行业协会数据显示，截至2020年四季度末，信托业管理资产规模20.49万亿元，同比下降5.17%，四季度末余额较上季末继续压缩；但业务结构延续改善趋势，投资类信托业务的拓展力度持续加大。
数据的变化体现了行业转型提质的努力。漆艰明认为，信托业务规模下降的背后，是行业持续压降融资和通道类业务规模。利润总额的下降，与信托公司加大资产减值损失计提力度有关联。“这是顺应监管导向、主动控增速、调结构的结果，表明行业正从注重规模转向注重发展质量。”
信托行业如何发挥特色，服务双循环新发展格局，也是各界关注的重点。“2020年以来，信托行业在支持战略性新兴产业发展、自贸试验区建设、改善消费金融服务等方面，加大金融支持力度。”针对提升服务实体经济质效，漆艰明说，截至2020年4季度末，全行业直接投入实体经济（不含房地产）的信托资产余额12.91万亿元。
打铁要靠自身硬，从粗放增长到高质量发展，信托行业如何展业？此前，银保监会发布的《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》明确，信托公司要回归“受人之托、代人理财”的职能定位，积极发展服务信托、财富管理信托、慈善信托等本源业务。
为了发挥桥梁和纽带作用，漆艰明说，未来一段时期，协会拟在原有研发专业委员会、自律专业委员会、人才与培训专业委员会的基础上，新成立养老信托专业委员会，遵循以人民为中心的原则，助力应对人口老龄化国家战略。
看精细化发展
慈善信托精准扶贫抗击疫情
“截至2020年11月底，有25家信托公司受托设立了抗疫相关慈善信托88单，财产总规模超16203万元。”“截至目前，参与脱贫攻坚战的信托公司达66家，共成立扶贫项目984个，投入帮扶资金超过9.67亿元”……
慈善信托，是指委托人基于慈善目的，依法将其财产委托给受托人，由受托人按照委托人意愿以受托人名义进行管理和处分，开展慈善活动的行为，是公众参与公益事业的重要渠道和方式。
“慈善信托具有多方面的优势。”漆艰明说，能够广拓渠道，其委托人范围广泛，可以汇聚更多资金；实现专业管理，凭借金融机构的优势，对慈善信托的闲置财产保值增值；实现灵活运用，在财产管理、收益分配等方面探索创新；做到精准高效，引入执行人等载体，实现精准扶贫、高效抗疫；达到持续稳固，接受委托人或其他财产的追加，形成长期持续的资金来源。
“面对常态化的疫情防控，协会将加大慈善信托对医疗卫生领域的服务，并重点推动慈善信托助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。”漆艰明表示。
也有业界人士表示，慈善信托业务规模一直在上涨，而在业务模式上多是利用本金做慈善，需要解决可持续性的问题；在管理模式上，大部分是“纯公益+免费”；慈善信托以发展社会慈善事业为目的，信托公司以实现盈利为导向，要找到两者的结合点。
“国家为了促进慈善信托的发展，出台了一系列措施。在具体实操上，协会将推动细则和配套规定的优化完善。这需要多方力量共同携手，共谋行业发展之道。”漆艰明说。
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