5万个200元数字人民币红包如何申领？请查收这份指南
人民网北京2月8日电 5万个200元数字人民币红包福利来了！“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动正式开启，预约报名截止到8日23时59分59秒，10日21时公布中签结果。
本次活动由北京市东城区人民政府主办，面向在京个人消费者发放5万个数字人民币红包。红包采取抽签形式发放，每个数字人民币红包金额为200元，中签红包可在线上线下指定商户无差别使用。
参与预约数字人民币红包需要什么条件？
个人预约须同时满足两个条件：一是预约登记时所处地理位置在北京市（以GPS定位为准）；二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证进行预约登记。
如何报名申领？
预约报名通道自2021年2月7日0时正式开启，在京个人消费者（以手机系统GPS定位为准），可登陆“魅力王府井”微信小程序查看本次活动详细介绍，使用京东APP（包括京东APP、京喜APP）活动预约平台登记申请报名，经公证处摇号系统抽签，中签者可根据中签短信指引下载数字人民币APP并开通个人“数字钱包”，获取数字人民币红包。
据介绍，该红包可于2月10日（腊月二十九）21时至2月17日（正月初六）24时内在王府井指定商户或京东APP“数字王府井 冰雪购物节”专区消费使用，线下商户名单可至“魅力王府井”微信小程序活动平台查阅。
预约成功页面
何时公布中签结果？
本次红包发放通过“摇号抽签”决定，非先到先得，无需争抢。预约时间：2021年2月7日00:00:00至2021年2月8日23:59:59。期间，符合条件的个人可通过预约平台(京东APP和京喜APP中活动专区页面)进行预约。
预约成功后，按照规则，此次活动的5万个红包将通过“摇号抽签”的方式一次性发放，并于2月10日21:00公布中签结果。参与活动的用户将收到主办方推送的中签短信，也可在京东APP、京喜APP活动页面查询中签结果，仅中签人员可根据活动规则下载“数字人民币APP”，并开立个人数字钱包后，领取红包（抽签过程由北京市方圆公证处进行现场监督）。
使用规则是什么？
用户需要在数字人民币红包有效期内使用，超过有效期的，数字人民币红包将无法使用。红包有效期以红包页面上显示的信息为准。数字人民币红包在线上线下指定商户均可使用，线下商户列表可通过“魅力王府井”小程序、京东APP、京喜APP、数字人民币APP查看；线上商户列表需通过京东APP“数字王府井 冰雪购物节”活动专区查看指定商户（具体以京东商品页面提示为准）。
线下场景中，北京发放的数字人民币红包可在王府井商圈的商场、酒店、书店等处使用，如北京apm、北京市百货大楼、东方新天地、工美大厦、王府中環等商场中的指定商家可使用，以及北京丽晶酒店、王府半岛酒店、东方君悦大酒店、璞瑄酒店、北京王府井希尔顿酒店等酒店均可使用。
什么是数字人民币？和微信、支付宝钱包有何不同？
数字人民币app内显示的数字人民币样式
数字人民币是由中国人民银行发行的具有国家信用背书的法定货币，是数字形式的人民币。临近春节，深圳、苏州、北京冬奥会场景陆续推出数字人民币红包活动。
数字人民币与现行电子支付工具的差异（来源：央视新闻）
与微信、支付宝钱包等现行电子支付工具相比，数字人民币可以在没有互联网的状态下使用，手机和收银机“碰一碰”就可以收付款，在飞机、邮轮、地下停车场等网络信号不佳的场所满足电子支付需求。（综合“魅力王府井”公众号、“北京市地方金融监督管理局”公众号、央视新闻报道）
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