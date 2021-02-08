人民网北京2月8日电 （记者孙红丽）8日，深圳市住房和建设局发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》（以下简称通知）。通知称，经市政府同意，深圳市建立二手住房成交参考价格发布机制。深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上，形成全市住宅小区二手住房成交参考价格，定期在深圳市住房和建设局官方网站、微信公众号和深圳市房地产信息平台等网络平台发布。

深圳市住房和建设局相关负责人表示，建立二手住房成交参考价格发布机制，是落实房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进二手住房市场信息透明，理性交易的重要举措。发布二手住房成交参考价格有利于加大二手住房交易信息公开力度，引导市场理性交易，引导房地产经纪机构合理发布挂牌价格，引导商业银行合理发放二手住房贷款，防控个人住房信贷风险，稳定市场预期。

据了解，二手住房成交参考价格是深圳市房地产和城市建设发展研究中心在调查分析基础上，以二手住房网签价格为基础，参考周边一手住房价格，综合形成全市住宅小区二手住房成交参考价格，并按照市域全覆盖、区域网格化原则，以住宅小区为区域网格单元，定期发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。

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