2月7日，腾讯发布“防疫健康码报告”指出，我国10亿网民几乎人手一个健康码，其中30-39岁的年龄段用户占比最高；上午8点的上班早高峰，是最多用户同时亮码的时段。据悉，腾讯防疫健康码先后在深圳、北京、广东、四川、海南、湖北、黑龙江等地陆续上线。其中在黑龙江，超8成的人在使用健康码，“龙江健康码”也是线下应用场景最多的健康码。

据腾讯健康码的相关人士介绍，在快速普及与应用中，健康码也根据切实需求完善功能，优化服务体验，不断升级改造。例如，为满足市民的核酸检测需求，此前已上线了核酸检测预约、结果查询等功能，帮助市民高效预约检测，及时拿到核酸信息。目前，在国家政务服务平台、粤省事、穗康、深i您、北京健康宝等微信小程序都可快速查看个人核酸检测结果。此外，健康码等防疫小程序还通过新冠疫苗接种查询、密接自查、风险区域查询等一系列便民服务，帮助民众实现信息互通，满足民众各类防疫需求。

该人士还表示，为解决“健康码”给跨省市出行带来的不便，腾讯一直在积极寻求解决措施，促进各地健康码实现与全国其他地区的互通互认，进一步打通属地管理限制，为春运期间的人员跨地区流动和节后返岗提供便利。

此外，由于疫情的防控常态化，健康码已成为出行必备工具。但对于一些不会操作的老人来说，健康码却阻碍了他们的出行。近日发布的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》，指出要切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难。要求之一便是坚持适老化原则，完善“健康码”管理，便利老年人通行。对此，各地快速开展了让健康码“适老爱老”的工作。例如，“国家政务服务平台”、“深i您”、“北京健康宝”小程序推出了“老幼健康码助查询”功能，助查人员在该功能中输入相应身份证号，即可为老人、儿童进行健康状态查询；“四川天府健康通”微信小程序推出“离线码”功能，支持下载打印纸质“离线码”，老人、儿童可随身携带，在7天有效期内使用等。

该人士表示，从助力政府收集疫情上报信息、到成为出行必备、再到各种防疫相关功能的集合，腾讯健康码始终坚持以人为本，用科技力量助力防疫事业。未来，也将持续助力健康码的升级进化，为防疫保驾护航。

(责编：董童、吕骞)