2021年春节临近，为“防疫情、保供给、促消费”，在全国各地，有一群特殊的“值班人”。

据了解，目前，奋战在一线的AI为人们足不出户收年货、关注健康提供了便利。阿里达摩院发挥科技优势，升级了多地区的方言识别能力，今年已在河北省完成超过26万通防控流调电话，还升级了智能外呼机器人并推出方言版；专职“最后三公里”物流服务的小蛮驴机器人，今年春节将保持待命，只要快递不停运、驿站不休息，小蛮驴就不下班；多家快递公司宣布今年春节不打烊，保障民生配送，在无锡的菜鸟猫超仓内，近千台菜鸟“小蓝人”AGV昼夜作业，每天可分拣数十万包裹……

在生产端，AI也充分发挥着作用。例如在河北邢台的德龙钢厂轧钢表检产线，有几道蓝光代替了人工校验。据该工厂负责人介绍，这是阿里云工业大脑的AI解决方案。过去工人需要在噪音环境中盯着热轧板卷，肉眼分析表面瑕疵，现在可以通过AI快速识别划伤、麻点、夹杂等瑕疵。 而在江苏泰州的220kv寺巷变电站，AI也已做好了春节上岗的准备。该变电站工作人员介绍，借助阿里云研发的“AI巡检助手”，变电站巡检准确率已超过90%。

此外，在低风险地区及人员流动的一些地区，做好交通服务尤为关键。在四川成都，AI正在“守护”最繁忙的高速。据路网交通流量预测，今年春节，成都绕城高速会是四川省内最容易发生拥堵的路段之一。高速指挥大厅接线员介绍，借助阿里达摩院的AI预警系统，工作人员可第一时间对事故拥堵做出处理。

对此，专家指出，今年AI可能会创造“春节值班”的新纪录，在更多岗位上提供智能化服务。“2021年春节，AI上岗并迅速发展是必然的。”中国科学院大学人工智能学院肖俊教授表示，一年前的疫情让人们措手不及，但经过一年的时间，许多协助人们防范疫情、开展生产生活的AI技术得到了长足发展，进一步减轻了人工的负担，这为AI春节“值班”奠定了基础。

(责编：董童、吕骞)