2月8日，中国人民大学老年人数字适应力研究团队联合支付宝发布《老年人数字适应力报告》。根据对近万名老年人手机上网行为的调研显示，近7成老年人是“自己学会”使用手机上网。其中，看新闻是老年人手机上网的首要目的，其次是聊天与视频电话，超7成的老年人希望社会上能提供手机上网培训。

报告提出，多数老年人上网是为了缓解孤独，以集五福为例，超过8成的老年人表示集五福是为了“过年图个热闹”。超6成的老年人认为使用手机上网增强了个人的幸福感。有受访的老年人表示：“和朋友聊天更方便了，打很长时间电话也不用担心费钱，和朋友的交流变多”。另外，有8成老年人在使用手机遇到困难时，愿意努力克服困难。

报告显示，受访老人表示，年龄大了之后记性不好，学了一遍就忘，总是记不住，因此多数老人在学习上网时长期停滞在反复期。为帮老人跨越这一阶段，需要家庭、社会等多方支持。

此外，报告还提出，疫情常态化刺激了老年人的数字需求。一方面，老年人在新闻类、通讯类上的数字需求增加，会通过使用手机上网关注疫情变化，另一方面，与家人保持沟通，关心家人安全。有受访老年人表示，通过看手机，才能掌握了解相关信息，了解以后才能加强防范。疫情发生后沟通多了，用手机沟通疫情信息，提醒孩子们注意保护和防疫变得很重要。

报告最后提出，老年人出门时间减少，老年人生活类、娱乐类的数字需求也进一步增强。有受访老人就是在居家隔离期间学会用手机线上买菜和生活用品。

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