人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技·生态

《老年人数字适应力报告》显示 8成老年人学习手机意愿强烈

2021年02月08日15:53 | 来源：人民网-科技频道
小字号

2月8日，中国人民大学老年人数字适应力研究团队联合支付宝发布《老年人数字适应力报告》。根据对近万名老年人手机上网行为的调研显示，近7成老年人是“自己学会”使用手机上网。其中，看新闻是老年人手机上网的首要目的，其次是聊天与视频电话，超7成的老年人希望社会上能提供手机上网培训。

报告提出，多数老年人上网是为了缓解孤独，以集五福为例，超过8成的老年人表示集五福是为了“过年图个热闹”。超6成的老年人认为使用手机上网增强了个人的幸福感。有受访的老年人表示：“和朋友聊天更方便了，打很长时间电话也不用担心费钱，和朋友的交流变多”。另外，有8成老年人在使用手机遇到困难时，愿意努力克服困难。

报告显示，受访老人表示，年龄大了之后记性不好，学了一遍就忘，总是记不住，因此多数老人在学习上网时长期停滞在反复期。为帮老人跨越这一阶段，需要家庭、社会等多方支持。

此外，报告还提出，疫情常态化刺激了老年人的数字需求。一方面，老年人在新闻类、通讯类上的数字需求增加，会通过使用手机上网关注疫情变化，另一方面，与家人保持沟通，关心家人安全。有受访老年人表示，通过看手机，才能掌握了解相关信息，了解以后才能加强防范。疫情发生后沟通多了，用手机沟通疫情信息，提醒孩子们注意保护和防疫变得很重要。

报告最后提出，老年人出门时间减少，老年人生活类、娱乐类的数字需求也进一步增强。有受访老人就是在居家隔离期间学会用手机线上买菜和生活用品。

(责编：董童、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部