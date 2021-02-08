滴滴公益联合北京团市委发起春节守护者计划
2021年02月08日15:58 | 来源：人民网-科技频道
小字号
日前，为响应“在京过大年”的倡议，慰问春节不能休息的一线工作者，滴滴公益基金会、共青团北京市委员会等单位联合发起 “2021春节守护者计划”。
社区志愿者进行核酸检查采样
据了解，滴滴公益将为医护人员、流调工作人员、社区工作者、平安校园志愿者、供暖电力燃气维护人员等春节假期留京在岗的一线保障工作者，免费提供上下班出行服务。参与抗击疫情相关的工作人员、因公无法返乡的非本市居民，将优先享受。同时，隶属滴滴旗下的小桔能源，还为一线保障工作者中的自驾人员提供了通勤加油卡；橙心优选则为其中的外来务工人员，如森林消防员、内勤保障、环卫工人、自来水集团工人等工作者准备了“年夜饭礼包”；青桔单车也将为一万名留京大学生提供“免费双周骑行卡”。
据滴滴公益相关工作人员介绍，“2021春节守护者计划”将覆盖北京市3万多人次的春节加班一线工作者，具体名单由北京市青少年发展基金会协调各相关单位进行推荐。慰问物资的发放及项目的执行，也将由基金会负责监督。
(责编：董童、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注