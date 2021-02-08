日前，为响应“在京过大年”的倡议，慰问春节不能休息的一线工作者，滴滴公益基金会、共青团北京市委员会等单位联合发起 “2021春节守护者计划”。

社区志愿者进行核酸检查采样

据了解，滴滴公益将为医护人员、流调工作人员、社区工作者、平安校园志愿者、供暖电力燃气维护人员等春节假期留京在岗的一线保障工作者，免费提供上下班出行服务。参与抗击疫情相关的工作人员、因公无法返乡的非本市居民，将优先享受。同时，隶属滴滴旗下的小桔能源，还为一线保障工作者中的自驾人员提供了通勤加油卡；橙心优选则为其中的外来务工人员，如森林消防员、内勤保障、环卫工人、自来水集团工人等工作者准备了“年夜饭礼包”；青桔单车也将为一万名留京大学生提供“免费双周骑行卡”。

据滴滴公益相关工作人员介绍，“2021春节守护者计划”将覆盖北京市3万多人次的春节加班一线工作者，具体名单由北京市青少年发展基金会协调各相关单位进行推荐。慰问物资的发放及项目的执行，也将由基金会负责监督。

(责编：董童、吕骞)