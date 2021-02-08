OPPO Enco救助听障儿童 推出公益MV
2021年02月08日16:08 | 来源：人民网-科技频道
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近日，OPPO Enco 耳机联合腾讯公益与北京爱的分贝公益基金会，邀请唱作人袁娅维与听障小朋友组建“听不见的乐队”，共同录制MV。
由于听力上的缺失，听障儿童生活在无声的世界里。目前,有效的解决方式是佩戴助听器或植入人工耳蜗，并接受相应的语言康复训练。据了解，人工耳蜗分为植入体和体外机两部分，植入体部分可伴随终生无需更换，而体外机则要定期升级。升级费用高达数万元，这成为听障儿童家庭沉重的负担。
据OPPO相关工作人员介绍，此次活动旨在筹集公益善款，为听障儿童升级人工耳蜗体外机，帮助他们更清晰地听到声音，走向更丰富多彩的声音世界。爱的分贝作为一家专注听力障碍人群救助的公益机构，致力于帮助听障人群融入社会。公司将向爱的分贝捐助善款，用于为听障儿童升级人工耳蜗体外机。同时，为让更多人了解和帮助听障儿童，还邀请唱作人袁娅维与六名听障儿童组建“听不见的乐队”，共同演绎《听见日出》歌曲MV，让这些“听不到”的孩子们也能感受日出的美好。
(责编：董童、吕骞)
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