vivo开启“新春助老关怀服务计划”：让我们帮他们走进这个时代
他们带我们来到这个世界，
让我们帮他们走进这个时代。
这是vivo在2月9日发布的 “新春长辈用机指南”里的一句话。vivo将手机使用场景嵌入四大名著，推出四支短片，以最直观、生动的形式为老人提供手机操作指南，同时呼吁更多人关注老年人的数字困境。
在全国的vivo客服中心，导购员和工程师们把老人当作家人一样用心服务。
1月24日，一位67岁的老人将一封情真意切的感谢信，送到vivo杭州市萧山区客服中心。
原来，这位老人的手机设置出了问题，慌乱之中到vivo门店求助。工作人员不仅帮他设置好了手机，还叮嘱老人一旦有了问题，随时可以来店里寻求帮助。
“你们这种热情周到、亲切细心的服务态度，值得全社会向你们学习。”老人在信中诚挚地道谢，这份真挚的回馈，也打动了vivo的员工——感谢信在店内被反复传阅，工作人员感慨地说：“能得到老人的认可，比发了奖金还高兴！”
老人写给vivo员工的感谢信（受访者供图）
洞察时代 用温情填补“数字鸿沟”
其实，杭州这位老人所面临的“难题”，不过是手机一项简单的设置。然而，当数字化的浪潮席卷整个社会，当手机与互联网成为生活日常，恰恰是这一令年轻人生活变得便利的数字技术风潮，成了横亘在老人与世界之间的鸿沟。
当今世界，数字化已经成为人类生活的延伸，网上挂号、外卖送餐、社保认证、网络购物、出行约车等，都可以凭借一部小小的手机完成。这一生活方式的变革，原本可以极大地便利老年人的生活，但是，由于对手机操作的不了解、不熟练，许多老人不仅很难顺利利用这一便捷方式，还因习惯使用的传统方式的日渐消失，而在许多日常小事面前手足无措、力不从心。
最为贴近消费者的vivo售后员工，敏锐洞察到了这一诉求。他们从售后服务的一件件小事中了解到，许多老人都在努力地融入智能生活，但由于缺乏细心有效的指导，他们往往在一两次挫败后，就产生了畏难之情。
当现代生活不经意间将老人拒之门外，数字鸿沟也就成了文化鸿沟、情感鸿沟。而对于立志成为最懂消费者手机品牌的vivo来说，老人，从来都是vivo最为关注、最为珍视的群体，敬老、爱老，也是vivo始终坚守的情怀与本分。
正是基于这样的洞察、理解与爱，vivo决心用热情和温度，帮助老年人融入数字化生活，弥合年长者与年轻风尚之间的鸿沟。2021年1月，以关注帮扶数字时代中老年人智能生活为主旨，线上线下同步、覆盖全国vivo的“新春助老关怀服务计划”正式启动。
“新春助老” 让亲情联络不再缺席
1月22日开启的“新春助老关怀服务计划”，是vivo“2021年度关怀服务计划”的第一项，也是vivo针对新春之际老人对智能手机使用需求的提升，而特别设置的温情服务计划。
疫情之下这个特殊的春节，许多人无法返乡，手机，将成为千家万户联络感情的纽带。如何用使用视频与远方的儿女亲朋互送祝福？如何在亲友群里拜年、发红包？如何拍摄出年味儿浓浓的图片并发至朋友圈展示？
vivo“新春助老关怀服务计划”中，这一切问题都将在专业人员的指导与帮助下得到解答。
目前，计划中多项适老服务已经覆盖全国百余家中心门店，超过2000名工程师在线提供远程一对一支持。
特殊时期，疫情可以阻碍空间上的相聚，但在vivo的助力之下，架起连接桥梁的亲情与温度从不缺席。
《速成宝典》易学易懂
vivo为年长者特别编写了简单易懂的《智能手机使用速成宝典》。老人到当地的售后服务中心就可阅览，如果不便去售后，也可线上查看电子版。
vivo为老年群体设计的《智能手机使用速成宝典》（受访者供图）
手把手传授“互传”秘诀
很多子女将新款手机作为赠与父母的新春之力。但是，换机时如何不遗失存储数据？旧照如何传至新手机？ vivo服务中心的员工现场传授vivo换机秘诀：通过手机内置的“互传”功能，即可将资料进行备份或传输。
专家远程1对1答疑解惑
即使远在千里，只要在线预约了专家1对1服务，vivo工程师就能远程指导老人解决关于手机使用的一切问题。仅不到一月时间，vivo在线专家已服务用户超两万人。
此外，如果有微信使用上的问题，老人还可以求助vivo400热线，在线客服7x24小时解决各类售后问题。
专家远程1对1，为老人答疑解惑（受访者供图）
三大精品服务助力新春
一直以来备受赞誉的vivo“三大精品服务”也将加入到这次“助老”活动中来。这一系列精品服务行动开启于2019年，主要包括“会员服务日”（门店会员日和走出去服务日）、“保养服务”、“惠修关怀服务”等。
此外，vivo客户服务的“喜迎新春，vivo相伴“春节关怀用户活动也于近日全面开启，进店用户不仅可以品尝到腊八粥、汤圆、饺子，还可体验写对联、写福字、剪窗花等年俗文化，或是参与成语接力、现场猜谜、玩转抽奖等游戏，赢取新春节伴手礼。目前，vivo全国两百余家服务中心门店，都洋溢着喜悦的气息、浓浓的年味儿。
vivo服务中心门店的新春关怀活动（受访者供图）
面对数字化与老龄化的冲突，科技企业vivo始终以如何将科技的进步普惠更多人群，作为长期思考的重点。此次“新春助老关怀服务计划”的推出，正是vivo在深入的观察与思考之后，进行的一次饱含真情的实践。
从点滴做起，从细节做起，在这个特别的新春，为每一位老人按下“美好生活”的确认键，这是vivo的责任与担当，更是vivo对用户最深沉的理解、祝福与爱。（赵超）
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