人民网北京2月8日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，徐州至连云港高速铁路（以下简称徐连高铁）于2月8日开通运营，徐州与连云港间60分钟可达。至此，我国“八纵八横”高速铁路网最长横向通道——连云港至乌鲁木齐的高速铁路全线贯通，将为新亚欧大陆桥经济走廊发展提供有力支撑。

徐连高铁西起江苏省徐州市，东至连云港市，沿线经过徐州市经济开发区、铜山区、邳州市、新沂市，连云港市东海县、海州区，全长185公里，设计时速350公里，全线共设徐州东、大许南（暂不办理客运业务）、邳州东、新沂南、东海县、连云港等6座客运车站。

国铁集团相关负责人表示，徐连高铁开通运营后，铁路部门每日安排开行动车组列车7对，初期运营时速300公里；统筹做好疫情防控工作，严格落实各项防控措施，灵活安排列车开行，为广大旅客提供安全便捷的旅行环境。

据介绍，徐连高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中连云港至乌鲁木齐通道的最东段，也是最后通车段。徐连高铁建成通车后，与此前已开通运营的郑州至徐州、郑州至西安、西安至宝鸡、宝鸡至兰州、兰州至乌鲁木齐高铁连接，形成全长3422公里的高速铁路通道，将为新亚欧大陆桥经济走廊发展提供有力支撑。

“徐连高铁还是连接京沪通道和沿海铁路通道的重要联络线，在徐州枢纽连接京沪高铁、郑徐高铁、徐盐高铁，在连云港连接沿海铁路通道和连镇高铁，进一步完善了铁路网结构。”该负责人表示，徐连高铁的开通运营，将极大便利沿线群众出行，有效释放既有铁路货运能力，有利于增强连云港新亚欧大陆桥经济走廊东方起点的先导和支撑作用，有利于发挥徐州作为淮海经济区中心城市的辐射带动作用，对促进苏北、鲁南地区经济社会发展，助力淮河生态经济带建设，服务“一带一路”国家战略，具有重要意义。

据悉，铁路部门将于2月7日20时开始发售徐连高铁动车组列车车票。

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