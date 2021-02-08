人民网北京2月8日电 （记者任妍）近年来，在影院盗录院线电影并通过多种途径传播的侵权盗版违法犯罪活动持续多发，受到权利人、产业界和社会公众的高度关注。近日，中宣部版权管理局、中宣部电影局、公安部食品药品犯罪侦查局联合部署开展院线电影版权保护集中行动，严厉打击春节档院线电影盗录传播等违法犯罪行为，规范电影市场版权秩序。

相关工作人员表示，院线电影盗录传播行为不仅损害了电影作品权利人的合法权益，而且严重破坏了电影市场版权秩序，影响电影产业健康发展。

据悉，集中行动将围绕重点院线电影特别是纳入国家版权局重点作品版权保护预警名单的春节档院线电影，通过开展预警保护、组织巡查监测、强化线索摸排、密切执法协作、加强两法衔接等措施，严厉打击影院偷拍、非法传播等侵权盗版行为，深挖源头、打掉团伙、摧毁网络，对权利人意见强烈、社会危害大的案件，依法从重处罚。同时，将充分发挥院线、影院、网络服务商、行业协会的作用，落实主体责任，加强联动配合，共同强化院线电影版权保护的社会共治体系。

据介绍，2019年以来，各地查办了一批院线电影盗录传播典型案例，包括在影院盗录传播、通过运营网站（APP）传播、在点播影院播放等类型的刑事和行政处罚案件。具体包括：

1.江苏扬州马某某等盗录传播院线电影案。

2.宁夏平罗王某某等盗录传播院线电影案。

3. 贵州惠水范某盗录传播院线电影案。

4. 北京陈某某等侵犯电影著作权案。

5. 上海陈某等侵犯电影著作权案。

6. 河南方城王某某等侵犯电影著作权案。

7. 江苏涟水吴某某侵犯电影著作权案。

8. 江西南昌黄某某等侵犯电影著作权案。

9. 广东中山某私人影院侵犯电影著作权案。

10. 广东某文化传媒有限公司侵犯电影著作权案。

11. 福建莆田林某某侵犯电影著作权案。

12. 陕西西安许某盗录传播院线电影案。

13. 陕西咸阳雷某盗录传播院线电影案。

14. 广东台山劳某某等盗录传播院线电影案。

15. 江西兴国刘某等盗录传播院线电影案。

(责编：任妍、刘阳)