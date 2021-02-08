七部春节档电影进入版权保护预警名单
2021年02月08日17:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者任妍）今日，记者从国家版权局获悉，按照《关于进一步加强互联网传播作品版权监管工作的意见》及版权重点监管工作计划，根据相关权利人上报的作品授权情况，现公布2021年度第二批重点作品版权保护预警名单。
据介绍，相关网络服务商应对版权保护预警名单内的重点院线电影采取以下保护措施：直接提供内容的网络服务商在影片上映期内不得提供版权保护预警名单内的作品；提供存储空间的网络服务商应禁止用户上传版权保护预警名单内的作品；相关网络服务商应加快处理版权保护预警名单内作品权利人关于删除侵权内容或断开侵权链接的通知。
相关工作人员表示，各地版权行政执法监管部门应当对本地区主要网络服务商发出版权预警提示，加大版权监测监管力度。对于未经授权通过信息网络非法传播版权保护预警重点作品的，应当依法从严从快予以查处。
2021年度第二批重点作品版权保护预警名单 (来源：国家版权局)
(责编：任妍、刘阳)
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