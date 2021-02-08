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农业银行开展金融服务 让客户安心就地过年

2021年02月08日17:28 | 来源：人民网-财经频道
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为认真做好群众就地过年服务部署，日前，农业银行开展系列活动，为广大客户提供金融服务。

据农业银行相关人士介绍，为做好服务保障，该银行统筹资源，快速研究制定专项服务方案，于1月28日面向广大客户推出农业银行“暖心相伴、贴心服务、安心过年”金融服务就地过年专项活动。

该人士表示，活动期间，客户可通过搜索农行微信小程序“2021春天行动”，参与体验一系列线上活动。还将通过掌银为“筑福卡”持卡人及进城务工代发工资人员，开展“迎暖春、送好礼”线上抽奖送话费立减券活动。节日期间，银行将充分发挥线上线下渠道服务优势，全方位、全时段满足广大客户的金融需求，为客户提供更有温度的暖心金融服务，助力广大客户安心就地过年。

(责编：董童、吕骞)

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