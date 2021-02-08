电视剧《山海情》火了，西海固的“苦脊甲天下”触动人心。小岔乡榆树村就在西海固，清新的名字背后，是宁夏彭阳县最贫困的村庄。4年前，来自中国人寿的第一书记扎根进了榆树村，“拔掉穷根把花栽”的变革就此开启……

2020的中国人寿，不但真实上演了扶贫“山海情”，还有服务国家战略的“大江大河”大格局，以及众志成城抗疫“在一起”。借用三部热播电视剧的名字，国寿“热剧”背后也是一份沉甸甸的成绩单：中国人寿集团合并营业收入近1万亿元，合并保费收入超7500亿元，合并总资产突破5万亿元，合并管理第三方资产1.8万亿元，初步构建起保险、投资、银行三大板块协同发展的综合金融格局。于逆境中取得的阶段性成果，凸显了中国人寿在复杂严峻形势考验下，“重振国寿”战略引领高质量发展的价值。

出现多位扶贫第一书记

榆树村，西海固最偏远和荒芜的一角，艰苦程度比“涌泉村”更甚。中国人寿寿险宁夏分公司驻村扶贫干部、榆树村第一书记房永平穿越六盘山北麓，大巴车颠簸了6个多小时来到这里，与村民同吃同住，促膝谈心，只为找到精准扶贫之路。

中国人寿寿险宁夏分公司积极采纳房永平带领的扶贫工作队的合理化建议，针对扶贫点特色产品滞销的困难，转变扶贫方式，以资金扶持、物质救济，取而代之以消费帮扶的方式，鼓励“造血”式发展，扶持特色产业持续壮大。

防止脱贫又返贫，尤其是因病因残因灾致贫返贫，是扶贫攻坚中难啃的硬骨头。如何提高贫困人口抵御风险的能力？中国人寿推出的精准扶贫保险项目和“全民医保”项目，有效解决了农村贫困人口因病致贫返贫问题及大病救助保障力度不够、医疗能力弱、群众健康意识低、就医负担重等难题。榆树村47岁的村民马启军因下煤矿受伤失去劳动能力，妻子又因意外去世。由于马启军全家投保了扶贫保产品，中国人寿为其及时赔付6.8万元，让陷入绝境的马家有余力能继续生活下去。

还有许多房永平这样的中国人寿扶贫干部，活跃在脱贫攻坚一线。作为金融央企，中国人寿甘做“稳定器”，助推全面脱贫，累计派出2300余名扶贫干部，累计定点帮扶广西龙州县、湖北丹江口市、湖北郧西县、广西天等县四个国家级贫困县，以及全国各级分支机构结对帮扶1534个贫困乡镇村。截至2020年底，定点帮扶的4个国家级贫困县全部脱贫摘帽，1534个结对帮扶贫困乡镇村全部脱贫出列。

大格局服务国家战略

以当好区域协调发展“助推器”为使命担当，中国人寿胸怀大江大河大格局，不断扎实服务国家战略落地。

截至2020年底，中国人寿深度融入区域协调发展，重点区域累计投资规模超1.16万亿元，其中支持京津冀协同发展4988亿元，支持粤港澳大湾区建设977亿元，支持长三角区域一体化发展1976亿元，支持西部大开发2997亿元，支持东北振兴663亿元。

在京津冀，中国人寿与北京城市副中心投资建设集团合作设立北京城市副中心产业发展基金，近期规模达百亿元，首次为北京城市副中心项目建设领域注入长期保险资金，参与副中心基础设施、环境改善等项目建设。此外，还探索区域综合经营模式，设立雄安金融发展中心，统筹集团各业务板块服务雄安新区开发建设的主要载体和运作平台中国雄安集团。

在长三角，2020年10月，中国人寿与东航集团、中航租赁、上海地产、江苏交控、宁波城投、浙江讯实科技等企业分别签署合作协议，涉及股权多元化改革、城市更新、基础设施建设、融资租赁、医疗健康等多个领域，投资及意向合作总金额约430亿元。

在大湾区，中国人寿积极推动“千亿险资入粤”，目前已陆续向广州基金、广州开发区基金出资170亿元，国寿越秀信托计划67亿元，投资项目包括交通枢纽、轨道交通及产业园区等方面。

坚持服务国家大局谋划发展，彰显国有企业政治、经济和社会责任的同时，中国人寿也以此为抓手，构建起自身高质量发展体系，具体包括普惠多元的产品体系、销售与服务并重的大服务体系、科技引领的创新体系、具有较强市场竞争力的投资体系、直面市场竞争的政策体系以及以客户为中心的经营管理体系。

面对疫情发挥后盾作用

我国能赢得疫情防控的阶段性胜利，离不开所有国人与国内企业的团结同心。以民生保障“减震器”为己任的中国人寿，面对疫情上下闻令而动，全体动员进入“紧急状态”，发挥了金融保险的后盾作用。

（图为2021年初河北发生疫情后，中国人寿志愿者准备进入社区协助开展消杀和核酸检测工作）

数据显示，疫情发生后，中国人寿第一时间向武汉捐赠1500万元抗疫物资资金，累计为一线医务人员等捐赠保险保障总额超1.2万亿元，为客户免费扩展34款保险产品新冠保险责任，认购抗疫主题债105亿元，为抗疫企业授信超1000亿元。

随着疫情得到初步控制，中国人寿第一时间投入“六稳”“六保”服务，积极融入“双循环”，为人民、企业恢复生活生产，有效发挥金融保险损失补偿、灾害救助、经济活血的功能，体现活力、扶危、济困、安民的金融保险本色。数据显示，2020年中国人寿寿险延长交费宽限期、免息复效等专项政策覆盖320万客户，财险向农民工提供工资履约保证保险保额84亿元，投资超长期政府债券2822亿元，提供普惠型小微企业贷款余额1285亿元。全系统还招聘13000余人，助力缓解就业压力。

“中国人寿正在科学谋划新蓝图，奋力开创新格局，努力成为金融保险领域可信赖、能依靠的重要力量。”中国人寿集团董事长王滨说。

(责编：董童、初梓瑞)