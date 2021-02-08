“异常加速”“电池起火”……市场监管总局等五部门约谈特斯拉公司
2021年02月08日20:17 | 来源：人民网
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市场监管总局等五部门约谈特斯拉公司。（图片来源：市场监管总局官方网站）
人民网北京2月8日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局官方网站获悉，近日，市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局共同约谈了特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。
据介绍，此次市场监管总局等五部门约谈原因包括消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题。
(责编：李楠桦、章斐然)
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