三部门发文：农村产业融合发展用地不得用于别墅、酒店等房地产开发
2021年02月08日21:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （初梓瑞）为发展县域经济，顺应农村产业发展规律，保障农村一二三产业融合发展合理用地需求，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部日前联合发布《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》（以下简称《通知》），明确农村一二三产业融合发展用地范围，为农村产业发展壮大留出用地空间。
《通知》指出，农村一二三产业融合发展用地是以农业农村资源为依托，拓展农业农村功能，延伸产业链条，涵盖农产品生产、加工、流通、就地消费等环节，用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等混合融合的产业用地，土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地等。
《通知》强调，落实最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”行为，严禁违规占用耕地进行农村产业建设，防止耕地“非粮化”，不得造成耕地污染。农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。
此外，《通知》提出，大力盘活农村存量建设用地。在充分尊重农民意愿的前提下，可依据国土空间规划，以乡镇或村为单位开展全域土地综合整治，盘活农村存量建设用地，腾挪空间用于支持农村产业融合发展和乡村振兴。探索在农民集体依法妥善处理原有用地相关权利人的利益关系后，将符合规划的存量集体建设用地，按照农村集体经营性建设用地入市。在符合国土空间规划前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展乡村民宿、农产品初加工、电子商务等农村产业。
(责编：初梓瑞、章斐然)
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