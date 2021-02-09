徐畅

原标题：冲破阻隔 互联网医疗有多少可能性

1月20日，浙江杭州余杭区社会治理综合服务中心工作人员通过就医大数据了解实时就医动态等信息。新华社发

【求医·问答】

岁末年初，新冠肺炎疫情在全国范围内多点散发，患者和医院之间多了一道无形的屏障。而这道屏障的出现，也让更多人将目光和期望投向互联网医疗。在疫情防控常态化的当下，互联网医疗如何助力高效便捷地治病救人？未来又会向何处发展？就相关问题，本报记者采访了北京大学肿瘤医院信息部主任衡反修、乳腺癌预防治疗中心副主任医师王立泽，以及好大夫在线创始人兼CEO王航。

记者：从去年到今年，在新冠肺炎疫情出现的大背景下，互联网医疗的发展状况如何？

衡反修：疫情暴发后，为缓解患者就医难所带来的焦虑和困惑，咨询、诊疗等多种互联网医疗形式逐步推进。以北京大学肿瘤医院为例，医院首先快速部署上线“北肿云病历”系统，打通了医患间联系的通道，通过图文对话，为患者答疑解惑，从心理上给患者以安抚。其次上线乳腺中心初诊咨询，为乳腺初诊患者提供咨询指导，特别为外地不能来京的乳腺患者提供当地就诊的治疗建议，促进了分级诊疗。互联网诊疗同步上线，为患者提供线上开处方、预约检查等服务，缓解了患者线下门诊挂号难的问题，也减少了患者来院次数，避免院内交叉感染。

王航：2020年对于互联网医疗来说，是一个重要的转折点。在过去一年新冠肺炎疫情防控过程中，互联网医疗的整体表现亮眼。据银川互联网+医疗健康协会的数据统计，仅仅在疫情的前三个月，全国的第三方互联网医疗平台在网上提供了2000万次线上义诊，解答了上千万家庭在居家隔离期间的医疗疑问，有专家把这种现象称作“开辟了抗疫第二战场”。在这场全行业共同参与的抗击疫情在线义诊过程中，完成了一次大规模的全民教育，把公众对于互联网医疗行业的认知，向前推进了一大步。不过，医疗并不是一个“速成”的行业，如果不能给用户带来真正有价值的服务，就不可能留住用户，所以，这也是对互联网医疗平台服务质量的一次大考，最终通过考验的平台，才能够生存下来。

记者：当前，疫情的警报仍未解除，许多病人，尤其是河北、东北等受疫情影响地区的患者到北京大医院就医难度加大，互联网医疗能从哪些方面为他们提供帮助？

王航：为了避免交叉感染，疫情对医疗场景提出了减少人群聚集、减少接触的特殊要求，因此互联网医疗成为重要的解决方案。尤其对于河北、东北等受疫情影响地区的某些患者来说，一方面病情复杂，问诊需求迫切，急需找到对应领域的大专家进行诊疗，但另一方面由于疫情防控的需要，患者无法跨地域流动。此时，互联网第三方平台可以发挥平台上医生资源多、服务能力强的优势，为这些因为疫情“困在原地”的患者精准匹配所需要的专业医生，打通一条“生命通道”。

以河北石家庄为例，从1月6日至2月7日，好大夫在线平台共为7547名该地区的患者提供了线上问诊服务，帮这座曾被按下“暂停键”的城市解决了部分看病难题。

王立泽：疫情防控形势下，非现场的线上诊疗服务需求大大增加。互联网技术使得我们有能力为患者继续提供服务。就北京大学肿瘤医院来说，通过线上初诊咨询，对患者的就医诉求予以回复及就诊指导，有效减少了患者线下就诊频率。复诊系统则采用线上、线下相结合的设计原则，将简单重复的处置如术后预约复查及定期开药分流至线上进行。以既往的现场门诊为例，患者需要经历至少2次就诊过程，从开具检查单，到检查完成、约号复诊进行后续诊疗，此过程长达3周甚至1个月。而通过线上复查系统，患者在家就可以解决第1次挂号开单的问题，并可以预约检查日期，节省了肿瘤患者在院等待时间和外地往返北京的交通成本。而对于术后定期取药的肿瘤患者，通过线上复诊系统处理后，患者可预约来院取药时间，减少在院停留时间。

记者：互联网医疗未来会向何处发展？需要解决哪些问题？

衡反修：互联网医疗的发展有两个驱动力，第一是政策，第二是需求。政策推动实体医院和互联网企业积极参与，而需求是老百姓日益增长的健康需求和互联网诊疗习惯的养成。互联网医疗最核心的，是对医疗资源的再分配，老百姓看病的可及性，以及医疗安全和质量的有效保障，这已经有了广泛实践数据支持和验证。互联网医疗范围和深度会进一步发展。当然，面临的问题也是伴随而生的，比如实体医院的互联网医疗是否虹吸了医疗资源，如何有效控制和引导？比如哪些疾病不适合互联网诊疗，哪些更适合？原来认为不适合的是否经过先行先试，得到验证可行？作为互联网时代的新生事物，面临问题是必然的，但直面问题解决问题，加强引导和监管，互联网医疗发展的步伐必将越来越快，越来越稳。

记者：是否可以通过互联网医疗构建更加和谐的医患关系？

衡反修：互联网医疗的核心是医疗，互联网是服务的技术手段；医疗是常量，互联网是变量。互联网两端是医疗机构和患者，还可以是医生和患者。让患者就医更方便，可以将医疗的各个环节进行分类，在不影响医疗质量和安全的前提下，对哪些适合线上、哪些不适合线上、哪些完全可以线上、哪些必须在线下进行分类服务。同时，还要让患者理解这些服务的不同，培育新的就医习惯，进而在医生和患者之间形成有效友善的沟通和诊疗方式。

王航：互联网像是一条线，把医生和患者连在一起，而面诊、检查、手术等必须线下干预的时刻，是这条线上一个一个的关键点。需要线上沟通时，医患可以在线联系，需要线下干预时，医生可以引导患者线下就医，当线下的干预结束后，医患的联系又重新回到线上。对于患者来说，是就医便捷性的提升，对于医生来说，是工作效率的提升，对于医疗行业来说，这是建立“稳定的医患关系”的良好途径。

(责编：赵超、吕骞)