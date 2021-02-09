吴雨、唐健辉

原标题：储户请注意！央行这些新部署事关“钱袋子”

存款既关系着储户们的“钱袋子”，又是银行放贷资金的重要来源。近日中国人民银行召开会议，研究部署加强存款管理工作。这将对储户们的“钱袋子”有啥影响？

存款不“换锚”，“压舱石”长期保留

尽管存款收益比不得理财产品，但胜在安全可靠、收益稳定，更受老年群体青睐。央行数据显示，2020年我国人民币存款增加19.65万亿元，其中住户存款增加11.3万亿元。

面对广大储户的期待，如何管理好存款、让银行成为储户的“保险箱”，金融部门花了不少心思。

当前，新发放和存量贷款的定价基准转换已经顺利完成，大部分贷款都选择以贷款市场报价利率（LPR）定价。不少人关心：下一步，存款方面的利率改革是否会有所推进？

人民银行近日召开的加强存款管理工作电视电话会议明确提出，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。

这么看来，未来一段时间，存款基准利率仍将是存款收益的定价基础。虽然定价的“锚”没有改变，但并不意味着实际存款利率就没有变化。

我国存款基准利率已5年多未作调整，但实际上存款利率的上下限都已经放开，银行可以自主浮动定价。为缓解息差缩窄带来的压力，去年以来不少银行纷纷下调存款利率，带动实体经济融资成本下行。

记者调查发现，目前，工农中建四大银行官网显示的整存整取一年期存款利率均为1.75%，不到存款基准利率的1.2倍。一些股份制银行和城商行上浮幅度稍大一些，个别能达到存款基准利率的1.5倍。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，未来，金融支持实体经济力度不减，企业贷款成本要维持目前水平，需要银行控制好存款成本，因此存款利率也将保持基本稳定。

地方法人银行服务当地，不可异地揽储

近年来，地方中小法人银行（包括农村信用社）借助互联网渠道，通过较高的存款利率、灵活的支取方式实现了异地客户和存款规模的快速增长，但其背后的风险和隐患不容忽视。

一些热衷于异地揽储的地方金融机构往往实力有限，在竞争能力、资本补充、风险防控等方面有着明显短板。央行此次会议重申：地方法人银行不得以各种方式开办异地存款。

在监管部门看来，地方中小金融机构的跨区经营容易导致风险外溢，而且异地存款人的远程交易、实名认证、尽职调查等可能存在风险，存在很大的监管隐患。

存款更多图个安稳，别紧盯着个别银行承诺的高利率，而忽视背后的高风险。

专家认为，整治地方法人银行异地揽储，一方面可督促地方法人银行回归服务当地，另一方面维护了存款市场正常的竞争秩序，还有助于推动银行负债端成本保持稳定，为巩固降低实体经济融资成本成果提供支撑。

“无照驾驶”产品扰乱市场，央行将持续出手整治

在手机上轻点几下，账户“趴”着的活期资金就变为了定期存款……一时间，不少第三方互联网金融平台和银行达成合作，在平台上销售一些银行的，特别是地方中小银行的存款产品。

但这些第三方互联网平台“创新”的存款产品，已被人民银行相关人士“一锤定音”，判定为“无照驾驶”。

在监管看来，第三方互联网平台销售的存款产品存在不少问题：高息揽储、跨区域经营、外溢性风险、流动性风险、监管隐患、扰乱市场……

为此，银保监会、人民银行今年1月发文，要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。支付宝、腾讯理财通、京东金融、度小满金融等多家互联网平台纷纷下架相关产品。

金融服务既要方便，更要考虑安全。近年来监管部门不断强化存款管理，规范结构性存款、叫停“靠档计息”等举措陆续出台，存款市场业务整顿紧锣密鼓。

此次央行会议明确提出，继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序。这样“严监管”的表态让储户感到安心。

保障存款安全就是保护储户的“钱袋子”。在监管部门持续强化存款管理的同时，储户也要擦亮眼睛，去正规金融机构存款，存款前要看清机构有没有“存款保险标识”。

(责编：赵超、吕骞)