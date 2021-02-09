“欠122亿”标签刷屏 乐视自嗨容易自救难
因为在App上跟风写了“欠122亿”，许久没有动静的乐视视频上了微博热搜。2月8日，乐融致新CEO张巍对此进行回应，122亿元并不是乐视视频精确的欠款金额，乐视网也发公告称，此举只是公司的春节推广行为。这两年，乐视视频和乐视电视（乐融致新）低调了很多，据张巍透露，二者都在勉强经营。在业内人士看来，这两块业务现下还有一定的价值，也有一定的发展空间，尤其是电视业务，否则融创不会“输血”不放弃，但要说还能榨出多少油水，还得看它们能撑多久，毕竟不管是乐视的电视业务还是视频业务，在如今的国内市场都已不复当日辉煌。
实际欠款153亿
春节即将来临，红包大战也已开打，各大App都更新了图标：“抖音分20亿，快手分21亿，百度App分22亿，拼多多分28亿”，出人意料的是，乐视视频也赶了一波潮流，图标换新却显示着“欠122亿”，并因此事上了热搜。
“此次乐视视频App更换LOGO图标系公司的春节推广行为。”2月8日，乐视网发布公告承认，此举主要是出于推广效果最大化考虑，同时也表示乐视网正视身负的巨额债务，自爆发经营危机以来乐视网一直在努力经营，没有放弃。
张巍当日也回应道，“这不是特别的策划，只是机缘巧合，在各大平台都在抢占用户时，我们也想着能做点什么。1月29日下午，我看到剧星传媒俞总发的朋友圈，是关于抖音、快手、百度春节发红包的一个评论，而乐视视频依旧负债累累，我忽然就有感而发想到我们能不能利用这个点来自嘲一下，于是就把想法给了相关品牌团队的同事。结果大家一评估，觉得负债确实也不是秘密，这些年我们确实也挺艰难的，所以自嘲一下也没有什么不可以”。
有些网友猜测说“122亿”是各大平台的春节红包的分红金额总额，对此，张巍称“实际并不是”，“122亿”也不是乐视视频欠款的精确金额，因为乐视网还在新三板上市，具体的欠款金额要以乐视网公布的年报为准。张巍还澄清说，从2018年开始，乐视视频和乐融致新没有再欠过供应商和员工一分钱。
当日，乐视网公告称，根据2020年10月29日该公司披露的2020年三季度报告，截至2020年9月30日，该公司净资产约为-153亿元。
此前一天，被退市的乐视网重新在新三板上市，截至2月8日收盘，乐视网股价为0.21元/股。
勉强支撑运营
乐视危机后，乐融致新和乐视视频实际上都在勉强运营着，员工人数大大减少。据悉，乐融致新现在大概有240-250人，乐视网现在有200人左右，一共约450人。
据张巍透露，每个月两家公司支出的薪酬大概在1000万元左右，一年总的薪酬支出在1.2亿元左右。“这个成本对于公司来说还是有不小的经营压力的，2020年疫情对公司的会员收入有帮助，但是对广告收入有负面影响，2020年初疫情最严重时，公司做了一次降薪，大概在10%左右。”
这几年，乐视一直在做的事就是降成本。张巍告诉北京商报记者，之前这两家公司薪酬一年差不多在3亿元以上，经过这三四年降成本，成本薪酬已经是前几年原有的1/3左右了，这方面包括CDN成本、人员成本、其他的运营成本、营销成本。
据了解，2019年底，乐视一次性裁员50%。“那是真正面临最大困难的时候，对于公司来讲，一半员工都走了，包括很多以前最核心的员工。我们也按照国家规定发放了员工离职补偿金，光补偿金就补了两三千万，没有拖欠任何一个员工的离职补偿金，如果当时不裁员，还维持那么多人，公司是肯定撑不下去的，虽然很不舍但是也没办法。”张巍说。
因为降成本，乐融致新在过去两年把营销费控制得少之又少，在乐视辉煌的那两年，确实有很多的营销费用，这点从乐视当时的各种赞助上就可以看出来。张巍坦言，但去年基本没有，乐融致新现在主要的渠道就是京东和线下实体店的销售，目前仅仅保留的一块就是在京东商城上的支出，那是维持一个正常电视销售最低的支出。当然，从乐融致新的数据来看，营收肯定要高于人员的支出，不然就没有办法运营了。
还有多少机会
能够说勉强运营，是因为乐视视频和乐融致新还有一定的用户量。
北京商报记者了解到，去年乐融致新的电视销量在40万-50万台，有1000万的超级电视会员，通过降成本的措施，能够勉强维持运转，勉强维持现金流；乐视视频也还有上百万的会员，而通过“欠122亿”的热搜，乐视视频App的下载量涨幅接近20%。
在谈到这两家公司未来的打算时，张巍表示：“乐视电视也就是乐融致新，目前希望还能维持既有的销量，但是跟以前烧钱的模式有区别，用烧大额的钱去换一个用户，本身在财务逻辑上是不成立的，所以我们不是以追求销量做第一，还是要维持原有存量电视的运营，同时，也希望每年都有一定量的乐视电视的正常销售。”
至于乐视视频，张巍指出，一直在正常地运营，研发产品也在不断地迭代，除了选择跟其他的版权方合作，因为原有的研发人员以及一些编辑人员，又拓展了一些其他的营收渠道。
关于这两大业务，产业观察家洪仕斌认为，虽然现在乐融致新和乐视视频不比过去时的辉煌，但两个产品本身还是有价值的，一个是载体，一个有内容。
而在产经观察家丁少将看来，乐融致新仍然有上千万的存量可运营用户，且有比较成熟的品牌渠道供应链资源，前者可以解决基本的生存问题，后者则提供了继续发展的能力；乐视视频还拥有一些版权内容，能够满足少部分用户的需求，因此还可以运营广告和会员业务。
“相对来说，乐视电视的发展空间要大一些，但很难跻身一线，可以在部分垂直市场、下沉市场找到生存发展的机会，另外，以乐视电视为基础，还可以拓展一些IoT硬件业务，多元化发展；乐视视频则看不到发展的空间了，长视频行业极度烧钱，没有大资本的支撑，仅靠之前囤积的老旧内容版权，难以长远。”丁少将说。
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