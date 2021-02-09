本报北京2月8日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：截至2月7日，2021年我国第100亿件快件诞生。这一成绩的达成仅用38天，快递业务百亿件用时再次刷新纪录。

与往年不同，在各地倡导“就地过年”的背景下，一件件快递包裹寄托了亲朋之间诚挚的祝福。流动的年货催生新的消费需求，激活了庞大的内需市场，也为快递行业带来新机遇。

春节将近，邮政EMS、顺丰、京东物流、中通等快递企业纷纷宣布“春节不打烊”，并从网络、运力、人员、客服等方面做好保障，同时还为快递员工提供激励政策和福利，以保证寄递渠道畅通和服务质量稳定。

为做好人民群众就地过年的服务保障工作，国家邮政局近日发出通知，要求全系统全行业做好疫情防控、保障基本民生，认真科学研判本地区、本网络春节期间安全形势和寄递服务需求，精准组织春节期间寄递服务保障工作，为人民群众度过欢乐祥和、健康安全的新春佳节，全面促进消费和畅通经济循环贡献行业力量。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 01 版）

(责编：胡永秋、吕骞)