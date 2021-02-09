本报北京2月8日电 （记者王观）自2月2日开始，国家税务总局在全国范围内启动纳税人缴费人需求调查，截至目前，已有超过10万纳税人缴费人参与调查。

税务系统正在对收集到的意见建议开展全面梳理，并初步制定针对性举措。将在税务执法领域推广“首违不罚”清单制度，对纳税人首次发生且危害后果轻微并及时改正的部分违法行为，可以依法不予行政处罚；正常办理出口退税业务的平均办理时间2021年再提速10%以上，助力稳外贸；进一步压缩税务注销一般流程办理时限，更大力度推进优化税务注销办理程序等。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 02 版）

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