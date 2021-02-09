本报记者 贺林平

“每次来都有新收获，对未来发展就多一份信心。”澳邦制药（横琴）有限公司技术发展总监刘帝恒，每周都要跑一趟珠海横琴粤澳合作中医药科技产业园。这一次，他跟产业园副总裁冯准敲定了新建口服汉方中成药厂的细节……

“第一期投产预计年产值7亿元。”刘帝恒说，“比公司目前的产值增长30多倍。”

受制于当地市场规模等因素，主要生产外用中成药的澳门澳邦药厂成立10多年来，发展一直不温不火。粤澳合作中医药科技产业园落地广东珠海横琴新区后，澳邦制药（横琴）有限公司2017年完成注册登记，确定入驻园区孵化区。

这一孵，就孵出了名堂。刘帝恒说，产业园一头连着内地丰富的人才资源；一头打通产品走向全球的渠道，还配备了国际一流的实验室和通过中国及欧盟GMP（药品生产质量管理规范）认证的中试车间。“拥有高端的公共研发平台和广阔的发展空间，对我们这样的企业来说，过去想都不敢想。”

刚入驻时，澳邦公司就和产业园共同向澳门科学技术发展基金申请100万元的研发资金，对旗下产品莲花万应膏进行纳米化改良，计划今年一季度在澳门上市。产业园还协助澳邦筛选、优化了莲花万应膏等品种的外用药，完成在莫桑比克的植物药注册。

党的十九届五中全会提出高质量建设粤港澳大湾区，让刘帝恒对“十四五”充满期待。“未来5年，澳邦会把发展的重心放在大湾区。”他说，公司将跟产业园合作，建设一个规模更大的新厂，目前已完成可行性论证。

2020年10月发布的《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020—2025年）》，允许在澳门完成注册的中成药到大湾区销售；11月25日，国家八部门联合发布的《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》，支持在横琴粤澳合作中医药科技产业园发展中医药产业……一次次政策利好，更坚定了刘帝恒的信心，“在产业园支持下，我们正加速研发经典方口服中成药，同时积极争取通过相关程序获得内地GMP认证。”刘帝恒说，融入大湾区，相信企业会有更大的发展空间。

珠海横琴新区相关负责人介绍：截至2020年底，横琴新区实有澳资企业3575家；2020年新登记澳资企业1395家，同比增长67.47%。产业园孵化区2018年底落成至今，注册企业186家，其中通过产业园平台培育的澳门企业44家，占注册企业的23.65%。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 10 版）

(责编：胡永秋、吕骞)