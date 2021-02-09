本报记者 王 珂

数据来源：商务部

制图：汪哲平

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今年春节消费市场供给丰富，年味浓、销售旺，传统消费持续火热，网购年货、网上订餐等备受青睐，品质化趋势更为明显。

在丰富商品和服务供给的同时，线上线下企业也严格做好疫情防控工作，保障消费放心舒心，让人民群众过一个安全健康的新春佳节。

“忙了一年，春节前买些礼物犒劳自己和家人，让生活多点仪式感。”临近春节，上海市杨浦区某银行职员李琢的手机购物车里装满了各类年货：送给爸妈的保健品、送给丈夫的跑步机、送给孩子的钢琴、送给自己的化妆品，还有来自五湖四海的年夜饭食材……这几天，晚上下班回到家，她就和家人一起选购下单，很是热闹。

春节前后是传统的消费旺季，人们忙着采购各种年货。从商务部和各大平台公布的数据看，今年春节消费市场供给丰富，年味浓、销售旺，买年货、吃年夜饭等传统消费持续火热，网购年货、网上订餐等也备受青睐，品质化趋势更为明显。

年货市场供给丰富，线上线下融合促销

1月20日，由商务部会同中央网信办、工业和信息化部等部门和单位共同指导开展的“2021全国网上年货节”正式启动。至1月29日，网络零售额达3441.1亿元，至2月3日已突破5100亿元，年货节吸引了很多消费者的关注和下单。

网上年货节的成绩单折射出年货消费市场的潜力。从商务部和各大平台发布的数据看，当前消费市场呈现供给新、年味浓、销售旺的特点。

从供给情况看，各地相关部门和零售企业紧跟消费新趋势，共同推出凸显春节特色的活动和服务，丰富贯通城市农村、涵盖线上线下、融合到家到店等消费场景。北京发起“京城线上过大年”活动，发布年饭、年菜、餐厅等特色榜单，推出网上预订、配送到家服务；福建开启“云上跨年购”系列活动，推出“新春云餐厅”，制作闽菜教学视频，提供年夜饭网上订餐、送餐到家服务。

各大线上平台也积极参与年货节，推出各种新产品、新服务。京东平台推出国潮、老字号等年味十足的年货以及定制礼盒等；美团联手多家老字号品牌推出“老字号过大年”活动，在平台设置老字号餐饮活动专区；天猫超市推出零食、个人护理用品等年货新式礼盒；拼多多开展品牌直播助力活动，邀请众多品牌开展“品牌日”直播销售。

在线下，盒马鲜生在年货节期间上新来自全国的2000款年货，其中专门在各地筹备的异地特色年货占比超过四成，大幅度超过往年。湖南的嫩腊肉、浙江的冬笋和诸暨年糕、湖北的蔡甸粉藕、山东的戗面大馒头等特色年货，走进北京、上海、深圳等地的盒马鲜生超市，丰富了消费者的选择。

品质商品受到追捧，消费升级趋势明显

品质是今年年货消费市场的一大关键词。根据各大平台发布的数据，年俗商品、绿色食品、珠宝首饰、智能家电、数码产品等销售保持较快增长，有机杂粮、绿色蔬菜、保健品礼盒等健康类食品销售火热。

商务部发布的数据显示，各地各企业顺应消费升级大趋势，围绕年饭、年货、年俗等“过年”场景，不断提高健康、绿色、智能消费品供给能力。据商务大数据监测，“2021全国网上年货节”前十天，全网除菌类洗衣机销售额同比增长137.8%，跳绳、拉力器、哑铃等宅家便捷健身器材同比分别增长351.1%、91.9%和78.9%。

随着居民收入水平的提高，创新升级产品成为消费热点，消费者对个性化、多样化产品的需求日益增长，健康、绿色、智能的消费品更受市场欢迎。

在天猫平台上，半成品年夜饭、擦窗机器人、智能马桶盖等成为增速靠前的新年货。智能家居“黑科技”成为年轻人的抢手货，暖被机、面条机、牛排机、洗地机、洗碗机等销量增幅都超过100%。与此同时，人们对健康更加关注，蛋白粉、益生菌、温度计、血压计、按摩仪等居家美容健身商品销售增长较快。

春节前，苏宁平台上新了多款智慧大屏电视。通过智慧大屏电视，可以在和亲朋好友视频通话的同时，满足宅家视听、教育、健身、游戏等多种场景需求，让人们足不出户也能玩转生活娱乐。

人们的年夜饭也更加丰富多彩。美菜网数据显示，最近一段时间，平台上的中高端食材消费总量增长显著，肉蛋禽等优质蛋白消费量增速达到15%，优质牛羊肉增速达到20%以上。

线上线下严格防疫，保障消费安全放心

随着餐饮线上零售化发展，线上年夜饭逐渐走红。今年，不少人响应就地过年的倡议，早早订下了线上年夜饭套餐。商务部新闻发言人高峰说，为保障春节期间消费者线上餐饮消费需求，就地过好年，商务部已经会同相关部门出台了餐饮服务企业新冠肺炎疫情常态化防控技术指南，督促引导餐饮企业在做好春节期间疫情防控的前提下，积极开发适合外卖的年夜饭套餐、半成品预制菜，为消费者提供定制化、多元化、高品质的餐饮服务。

据介绍，美团通过无接触配送、无接触点餐、安心标签升级等手段，提供更安心的服务体验。据了解，美团外卖、美团闪购、美团买菜等将规范商品包装、入库、分拣、配送等环节防疫程序，加强冷链全过程防疫管理，按照无接触配送的标准要求，为消费者提供安全到家的配送服务。

美菜网相关负责人介绍，为了保障消费者安全、让消费者放心选购，仓储配送全流程严格遵守消毒防疫规范，保证供应链环节运营安全和用户的配送收货安全。从入库安检到仓库分拣、出仓配送，美菜每天为所有一线员工多次测量体温，所有生产车间每天多次严格消毒、全员佩戴口罩，在配送环节尽量减少接触，有效降低了流通过程中的风险。

商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉说，“2021全国网上年货节”期间，各地相关部门将大力督促参与活动的线上线下企业落实疫情防控各项措施，进一步规范人员防护管理、日常监测，规范商品入库、分拣、配送等环节防疫程序，特别是确保冷链全过程防疫措施执行到位，对相关设备设施、仓储库房、库存商品等清洁消毒到位，确保群众消费安全，降低疫情传播风险。“保障人民群众度过一个安全健康、欢乐祥和的新春佳节。”

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 11 版）

(责编：胡永秋、吕骞)