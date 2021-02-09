本报记者 富子梅 靳 博

每到早晚高峰，天津武清站总是非常繁忙。车程20分钟左右直达北京，武清在京津冀协同发展中的地理位置优势明显。

“距离近是天然优势，但不能坐等商机上门，要用新思路新办法把地理位置优势变成产业发展优势。”武清区委书记戴东强说，武清近年来推出的五大创新平台（以下简称“五平台”），为企业营造生存发展所需的小生态，犹如适合树苗成长的气候、土壤、阳光、水分，企业被纷纷吸引而来，产业集聚效应初现。

“五平台”指的是研发创新、小试中试、通用制造、市场营销服务和投融资服务平台，服务于企业产品从实验室走向市场的产业化阶段。“实质上也是五项服务，是科研成果转化过程中特别需要扶持的五个关键环节。”武清区科技局局长张维其说。

“五平台”推出两年多来，众多北京高科技企业选择在武清完成产业化。2020年，武清承接来自北京的项目400多个，京津产业新城建设全面加速，已签约储备34个、总投资207亿元高质量项目，为当地的发展注入蓬勃动力。

模式创新是根本——

从需求侧入手，体现互联网思维、共享理念

穿鞋套、戴帽子、换上专用服装，经过消毒通道，记者走进天津华龛生物科技有限公司GMP（药品生产质量管理规范）车间。“这个GMP车间是租用武清开发区厂房建设的，投入少、工期短。”企业负责人陶洪臣说，如果完全由企业建设，投入资金多、周期长；而租用武清开发区的厂房建GMP车间，负担小了很多，能为企业发展赢得先机。

一个不大的车间，以合作共享方式建设运营，不仅帮助企业发展，也为武清招商引资打开了新局面。截至目前，当地生物医药项目已达150多个，2020年武清开发区入围全国生物医药产业园区百强榜。

“传统的产业园开发和招商模式，一般从供给侧提供一系列优惠政策，对需求侧的认知和了解较为模糊，供需难对接，产业难发展。”戴东强介绍，“五平台”从需求侧入手，体现的是互联网思维、共享理念。政府提供具有一定柔性、普适性的试验、生产、测试、营销等场景和设备，可同时服务多个企业，初创企业根据各自需求选择，能减轻不少负担。

“‘五平台’的鲜明特点是服务战略性新兴产业和高科技企业，瞄准的是高质量发展。”张维其说，具体包括智能科技和生物医药、新能源、新材料、节能环保等产业。“武清拿出资源，为科研力量较强的北京企业提供全周期服务，就是要以自主创新驱动高质量发展。”

龙头企业是主体——

建设研发设计平台，吸引企业聚集

“搭建‘五平台’，不是政府大包大揽，龙头企业才是主体。”张维其说，武清以国内相关行业顶尖企业为龙头，建设研发设计平台，鼓励龙头企业向上下游企业开放实验室、小试中试、公共生产空间，促成资源共享。

“我们主要起支持和推动作用。”张维其说，对产业发展有重大促进作用的平台，最高支持500万元；向实验室、小试中试、公共生产等共享平台购买服务的企业，每家企业每年累计最高可获100万元补贴。

距离武清站不远的铁科纵横（天津）科技发展有限公司，就是一家共享资源的龙头企业。“武清‘五平台’让科研更简单，让产业化更顺利。”铁科纵横副总经理于军介绍，2014年公司来到这里，产品随着越织越密的高铁网络走向全国直至海外。如今，这家以轨道交通制动、牵引系统等为主营业务的高端装备制造企业，吸引了10多家上下游服务企业来到武清。

“依托这些企业，武清打造了中铁检验认证重点实验室、天津轨道交通创新联合实验室两大平台，为轨道交通领域设计、建设、运营和维护提供服务，目前已吸引20家智能轨道交通产业相关项目。”张维其说。

“每个有志于自主创新的企业，每年都需要投入大量的科研物资成本，小到一瓶化学试剂，大到上百万元的精密仪器，可以说，支撑整个研发制造过程的关键设备、分析仪器普遍价格贵、周期长，创新驱动和产业升级都需要好的科学服务来支撑。”陶洪臣对武清的思路表示赞同。

陶洪臣告诉记者，他们研发的干细胞微载体成果，给武清的多家企业提供了技术支持，打造出了一个研发设计平台，吸引了一批生物医药企业聚集。此外，当地还搭建了小试中试及通用制造等平台，目前已形成一条生物医药闭环产业链。

服务于人是关键——

生活成本降低了，员工幸福感增强了

“‘五平台’服务企业的能力和效率，最终取决于能否吸引并留住人才。”戴东强说，高质量发展离不开高水平人才。

从北京到武清安家，从清华大学到武清区科技局工作，去年底从天津市武清区科技局局长岗位调任南蔡村镇党委书记的连欣感慨颇深，“自己是被引进的人才，又在持续为引进项目和人才奔走，参与创建‘五平台’，优化营商环境、建立有效机制、解决各类困难，可以说已经扎根武清了。”

“十三五”期间，武清区出台一系列人才奖励政策。同时与北京市通州区、河北省廊坊市签订了《通武廊人力资源服务协同发展合作框架协议》，选取20家人力资源企业成立“通武廊人力资源服务企业联盟”，先后引进优质人力资源企业45家，构建起人才资源与用人主体链接的市场化平台。

“除了企业发放的工资收入外，还能拿到武清的三年人才补贴。”就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司的博士后刘国静说，因为满足承担重点项目等相关条件，自己一到武清工作就拿到了奖励。

创业团队出自清华大学的华龛生物，核心员工中1/4是博士和博士后，硕士占六成。“武清在衣食住行、业教保医等方面提供了便捷的服务，让我们感受到身在这里，融入的是京津冀协同发展大格局。”

“我们不少员工来武清后，生活状态安定了，生活成本降低了，幸福感也增强了。”于军说，如今，铁科纵横已有300多人扎根这里。

2018年至今，武清区累计引进各类人才逾5万人，形成了各类人才集聚的良好态势。“深耕人才这块沃土，才能助力产业腾飞。”戴东强透露，目前武清正在抓紧谋划更大规模更深程度的人才合作项目，助推“五平台”服务更多企业成长发展。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 11 版）

(责编：胡永秋、吕骞)