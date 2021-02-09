朱雀二号液体运载火箭一级发动机完成总装
2021年02月09日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月8日电 （记者余建斌）日前，蓝箭航天空间科技股份有限公司圆满完成朱雀二号液体运载火箭首台一级四机发动机装配工作。
据介绍，朱雀二号火箭一级发动机由4台“天鹊”80吨液氧甲烷发动机并联组成，可为火箭提供268吨的起飞推力。通过前期的研制工作，“天鹊”80吨液氧甲烷发动机已突破各项关键技术，进入可靠性验证和批量生产阶段。随着一级四机发动机的装配完成，朱雀二号火箭首飞所需要的所有发动机均已完成了从图纸到实物的历程。目前，“天鹊”发动机家族已阵容齐整，朝火箭首飞又迈进了一步。
《 人民日报 》（ 2021年02月09日 12 版）
(责编：胡永秋、吕骞)
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