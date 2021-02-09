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国家能源局印发通知

因地制宜推广可再生能源供暖

2021年02月09日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月8日电  （记者丁怡婷）国家能源局近日印发《关于因地制宜做好可再生能源供暖工作的通知》，提出因地制宜推广各类可再生能源供暖技术，积极推广地热能开发利用、合理发展生物质能供暖、继续推进太阳能和风电供暖。

　　“利用可再生能源供暖是我国调整能源结构、实现节能减排、合理控制能源消费总量的迫切需要，也是完成非化石能源利用目标、建设清洁低碳社会、实现能源可持续发展的必然选择。”国家能源局有关负责人介绍，我国地热资源丰富，市场潜力巨大；生物质能供暖具有布局灵活、适应性强的特点，可用于资源丰富地区的县城及农村取暖，在用户侧直接实现煤炭替代；太阳能供热采暖技术成熟、经济性较好，已广泛应用于生活及工业热水供应。

　　《通知》提出，要科学统筹规划可再生能源供暖工作，根据当地资源禀赋和用能需求推广可再生能源供暖技术，合理布局可再生能源供暖项目；继续推动试点示范工作和重大项目建设，探索可再生能源供暖项目运行和管理经验。比如，鼓励在居住分散、集中供暖供气困难、生物质资源丰富的农村地区，以县域为单位统筹考虑开展生物质能加工站建设试点，对当地生物质资源实行统一开发、运营、服务和管理，有效降低农村地区生物质能取暖成本，提高农村生物质资源综合利用水平。

　　为了做好可再生能源供暖支持政策保障，《通知》提出，综合考虑可再生能源与常规能源供暖成本、居民承受能力等因素，合理制定供暖价格，探索建立符合市场化原则的可再生能源供暖投资运营模式。鼓励地方对地热能供暖、生物质能清洁供暖等可再生能源供暖项目积极给予支持。鼓励优先建设生物质热电联产项目，从严控制只发电不供热项目。同等条件下，生物质发电补贴优先支持生物质热电联产项目。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 14 版）
(责编：胡永秋、吕骞)

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